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الصحافة البريطانية أعلنت تضامنها مع رسالة محمد صلاح

مشاهير حول العالم أعلنوا دعمهم لغزة وبعضهم تعرض للتهديد

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
مشاهير حول العالم أعلنوا دعمهم لغزة وبعضهم تعرض للتهديد
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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حرص الكثير من مشاهير العالم على إعلان دعمهم لغزة أمام القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوعين، فيما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات عبر حسابات المشاهير بسبب مواقفهم تجاه أحداث فلسطين أو حتى تجاهلها.

الصحافة البريطانية تدعم محمد صلاح

وتوالت تعليقات الصحافة البريطانية بعد رسالة محمد صلاح من أجل دعم غزة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما وصل عدد مشاهدات فيديو نجم ليفربول إلى 50 مليون مشاهد ليتصدر تريند السوشيال ميديا بعد صمت دام 12 يومًا منذ بدء قصف غزة.

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وعلق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة في الوقت الحالي في ظل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، بخاصة بعد فاجعة مستشفى المعمداني في غزة. ونشر صلاح فيديو باللغة الإنجليزية مدته 50 ثانية، طالب فيه بإيصال المساعدات اللازمة لسكان غزة، ووقف قتل الأبرياء.

الإنسانية يجب أن تنتصر

وقال صلاح، في منشوره عبر منصة إكس: “ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، لقد شهدنا الكثير من العنف والقسوة. التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل. حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها. المذابح يجب أن تتوقف”.

وقالت صحيفة الجارديان في افتتاحيتها: “محمد صلاح يتبرع لأهالي غزة ويدعو للسماح بدخول المساعدات إلى غزة”. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في مقالها عن رسالة محمد صلاح: “الإنسانية يجب أن تنتصر”. وقالت صحيفة ديلي ميل، إن محمد صلاح دعا في رسالته إلى تقديم المساعدات الإنسانية لغزة على الفور، بينما يحث نجم ليفربول زعماء العالم على منع قتل المزيد من الأرواح البريئة.

جيجي حديد تدعم غزة

تعرضت عارضة الأزياء جيجى حديد لانتقادات من صفحة تابعة لإسرائيل على موقع الصور إنستجرام بعد أن نشرت منشورًا حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

بعدما شاركت جيجى حديد ذات الأصول الفلسطينية، من خلال حسابها على Instagram في وقت سابق من الأسبوع، بيانًا قالت فيه: “لا يوجد شيء يهودي في معاملة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين، وإن إدانة الحكومة الإسرائيلية ليست معاداة للسامية، ودعم الفلسطينيين لا يعني دعم حماس”.

مأساة غير مبررة

يأتي ذلك بعدما نشرت جيجى حديد سابقًا عن الحرب بين إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي، حيث أعربت عن “تعاطفها العميق وحسرة قلبها مع النضال الفلسطيني في منشور لمتابعيها البالغ عددهم 79 مليونًا، وكتبت “أفكاري مع جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة، وفي كل يوم تزهق فيه أرواح بريئة بسبب هذا الصراع – والكثير منهم من الأطفال، وأشعر بتعاطف عميق وحسرة مع النضال الفلسطيني والحياة تحت الاحتلال، إنها مسئولية أتحملها يوميا”.

وأضافت جيجى حديد: “إذا كنت تتألم، وأنا أشارك تعازي اليوم مع أحبائي، الفلسطينيين، فإنني أرسل لك حبي وقوتي أينما كنت”.

أنس جابر
جابر – المصدر @Ons_Jabeur

أنس جابر تواجه تهديدات إسرائيلية

وجهت لاعبة التنس التونسية أنس جابر رسالة للعالم عبر حسابها على موقع إنستغرام لتنضم إلى قائمة الرياضيين العرب الذين أعلنوا مساندتهم للقضية الفلسطينية.

ولم تمر تدوينة أنس جابر مرور الكرام، لتتعرض بعدها للهجوم من قبل اتحاد التنس الإسرائيلي الذي طالب الاتحاد الدولي للتنس ورابطة المحترفات بمعاقبة البطلة التونسية على خلفية مساندتها للشعب الفلسطيني، متهماً إياها بـ”التحريض ودعم منظمة إرهابية قاتلة ونازية”.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية تأييد أنس جابر، من خلال بيان عبرت فيه عن مساندتها المطلقة للبطلة التونسية إثر الحملة التي تتعرض لها من قبل الاتحاد الإسرائيلي لرياضة التنس.

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