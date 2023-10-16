مشروع الوادي يسهم بـ19 مليار ريال بالناتج المحلي ويوفر آلاف الوظائف للسعوديين

سيسهم مشروع الوادي باكورة مشاريع شركة أردارا، في منطقة عسير، في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال سعودي حتى العام 2030، واستحداث آلاف الوظائف لأبناء المنطقة وسكانها بحلول العام 2030، بالإضافة لانسجامه مع مستهدفات استراتيجية منطقة عسير قمم وشيم، التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2021.

خيارات السكن والترفيه

وتسعى وجهة الوادي من أردارا، لتطوير مركز مدينة حضري فريد، يعكس تاريخ منطقة عسير؛ عبر نموذج مستدام يخلق وظائف نوعية.

وستعمل الشركة على تطوير خمس مناطق رئيسية بطابع متفرد، حيث تضم المرحلة الأولى خلال الثلاث سنوات القادمة خيارات من السكن والضيافة والترفيه بما في ذلك 2000 خيار سكني متنوع ما بين الشقق والفلل الراقية والعصرية، بالإضافة إلى الفنادق الفاخرة، والمساحات التجارية، ومناطق الأعمال المصممة وفق أعلى المستويات بما يتناسب مع هويتها وإرثها التاريخي.

مساحة مشروع الوادي

وسيعتمد مشروع الوادي، الذي يمتد على مساحة تبلغ 2.5 مليون متر مربع، الطابع الهندسي والعمراني المستوحى من تراث منطقة عسير وتاريخها العريق، حيث سيراعي المشروع معايير الاستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة، عبر توفير أكثر من 30% من مساحة المشروع كمساحات خضراء مفتوحة، و 16 كم من الوجهات المائية تمتد على نطاق المشروع، و 17 كم من المسارات الرياضية، والأنشطة الثقافية، والمجتمعية.