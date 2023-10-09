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بعد غيابه عن التهديف

مشكلة نادرة لـ مبابي مع باريس سان جيرمان

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
مشكلة نادرة لـ مبابي مع باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، لويس إنريكي أن النجم كيليان مبابي يُعاني من مشكلة نادرة خلال الفترة الأخيرة.

مبابي يغيب عن هز الشباك

وتحدث إنريكي عن المهاجم الفرنسي قائلًا: “مبابي لم يسجل، لكنه يؤدي بمستوى عال منذ بداية الموسم، ويقوم بأمور أخرى جيدة مثل التمريرات وصناعة الفرص، ولديه بصمة مؤثرة في المهام الدفاعية والهجومية”.

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كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_arab

وواصل المدير الفني حديثه عن مبابي، قائلًا: “بالتأكيد من الغريب نسبيًا أنه لا يسجل في المباريات الأخيرة، وهو أمر نادر وغريب، ولكني راض تمامًا عن أدائه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان“.

وغاب مبابي عن هز الشباك في آخر 4 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، علمًا بأنه يتصدر قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 8 أهداف في جميع المسابقات.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر @PSG_English

فوز باريس سان جيرمان ضد رين

على الجانب الآخر، لعب باريس سان جيرمان ضد رين بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الفريق الباريسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، وبفارق نقطتين عن موناكو المتصدر، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي رين عند 11 نقطة في المركز الثامن.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_arab

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