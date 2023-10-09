مشكلة نادرة لـ مبابي مع باريس سان جيرمان

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، لويس إنريكي أن النجم كيليان مبابي يُعاني من مشكلة نادرة خلال الفترة الأخيرة.

مبابي يغيب عن هز الشباك

وتحدث إنريكي عن المهاجم الفرنسي قائلًا: “مبابي لم يسجل، لكنه يؤدي بمستوى عال منذ بداية الموسم، ويقوم بأمور أخرى جيدة مثل التمريرات وصناعة الفرص، ولديه بصمة مؤثرة في المهام الدفاعية والهجومية”.

وواصل المدير الفني حديثه عن مبابي، قائلًا: “بالتأكيد من الغريب نسبيًا أنه لا يسجل في المباريات الأخيرة، وهو أمر نادر وغريب، ولكني راض تمامًا عن أدائه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان“.

وغاب مبابي عن هز الشباك في آخر 4 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، علمًا بأنه يتصدر قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 8 أهداف في جميع المسابقات.

فوز باريس سان جيرمان ضد رين

على الجانب الآخر، لعب باريس سان جيرمان ضد رين بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الفريق الباريسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، وبفارق نقطتين عن موناكو المتصدر، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي رين عند 11 نقطة في المركز الثامن.