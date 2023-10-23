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تشتهر بلونها الأبيض الجميل

مشهد مثير لطيور اللقلق تحلق فوق سماء تبوك

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
مشهد مثير لطيور اللقلق تحلق فوق سماء تبوك
المواطن - فريق التحرير

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ظهرت طيور اللقلق في مشهد يخطف الأنظار في سماء مدينة تبوك بشكل لافت، واستطاع المصور الضوئي متعب العميري أن يدخل المغامرة بطائرة الدرون ويوثق هذا المنظر الآخذ لأسراب الطيور المهاجرة.

طيور مهاجرة

وقال العميري: توجهتُ إلى الموقع في مدينة تبوك للبحث عن الطيور المهاجرة ما بين منطقة البدع ومقنا، ولكني فوجئت بأسراب من طيور اللقلق التي ملأت السماء بجمالها وهي تحوم في الفضاء.

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وتابع: “رغم خوفي من المجازفة بالتصوير بكاميرا الدرون فإنني قررت توثيق جمال أسراب الطيور بأعدادها الضخمة وهي تحلق فوق جبال تبوك وفوق تضاريسها الرملية والصخرية، وحظي مقطع الفيديو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غرابة شكل الطيور وجمالها المميز، بحسب “العربية. نت”.

واستطرد في حديثه: “أنا عاشق للتصوير ولتتبع متغيرات الطبيعة، وكذلك هجرة الطيور، وأعمل بشكل مستمر على توثيق هذه المقاطع النادرة، فمنطقة تبوك على أهم ممرات الهجرة الرئيسية للطيور المهاجرة، كما أن المنطقة وخاصة شريطها الساحلي، تضم طبيعة متنوعة تُعد محطة عبور وتكاثر لـ300 نوع من الطيور المهاجرة على مدار العام، و80 نوعًا من الطيور المستوطنة.

طائر اللقلق

يذكر أن طائر اللقلق الأبيض هو نوع من الطيور ينتمي إلى عائلة اللقلقيات، والذي يشتهر بلونه الأبيض الجميل، ويُعرف أيضًا باسم اللقلق الأبيض الكبير أو اللقلق الأبيض العظيم، ويتميز طائر اللقلق الأبيض بحجمه الكبير وقامته الطويلة، حيث يصل طول جسمه إلى حوالي 1 متر، ويمتلك جناحين بلون أبيض ناصع ومنقارًا طويلًا ورقبة طويلة وقدمين طويلتين.

يوجد طائر اللقلق الأبيض في مختلف أنحاء العالم، وعادةً ما يعيش بالقرب من المسطحات المائية الهادئة مثل البحيرات والأنهار والمستنقعات. يتغذى طائر اللقلق الأبيض بشكل أساسي على الأسماك والضفادع والزواحف والحشرات والقواقع، حيث يقوم بصيد فريسته بمساعدة منقاره الطويل ورقبته المرنة.

يعتبر طائر اللقلق الأبيض رمزًا للجمال والأناقة في عالم الطيور، ويتمتع بشهرة كبيرة بين عشاق مشاهدة الطيور. يعتبر حماية مواطن تكاثره ومواطن نشاطه الحيوي ضرورية للحفاظ على هذا النوع من الطيور والحفاظ على التنوع البيولوجي في الطبيعة.

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