Icon

التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية Icon وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي Icon مصرية تترك أمها أمام دار المسنين : مش قادرة أصرف على ولادي Icon اللواء المربع يشهد تخريج الدورة التأهيلية الأولى لأعمال القطاع بمعهد الجوازات Icon وظائف شاغرة لدى مطارات جدة Icon علي البليهي العنصر الثابت في تشكيلة مانشيني Icon الممرضة عبير تثير مشاعر السعوديين بعد تبنيها حالة طفلة يمنية Icon المسحل يدعم جوردان هندرسون: قائد يحترمه الجميع Icon فيتوريا يُحفز أحمد حجازي بطريقته الخاصة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم

مصرية تترك أمها أمام دار المسنين : مش قادرة أصرف على ولادي

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
مصرية تترك أمها أمام دار المسنين : مش قادرة أصرف على ولادي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تجردت امرأة مصرية من مشاعرها بعدما أخذت أمها عنوة إلى إحدى دور رعاية المسنين بحجة أنها لا تستطيع الإنفاق عليها وعلى أولادها.

وتم تداول مقطع فيديو عبر فيسبوك يظهر الأم بعدما تركتها الابنة أمام الدار، حيث رفضت الأم الدخول مؤكدة أن ابنتها تكذب.

قد يهمّك أيضاً
نابولي يتفاوض مع بديل رودي جارسيا

نابولي يتفاوض مع بديل رودي جارسيا

السديس: استديو رئاسة الشؤون الدينية نقلة رقمية لإيصال رسالة القرآن الوسطية عالميًا

السديس: استديو رئاسة الشؤون الدينية نقلة رقمية لإيصال رسالة القرآن الوسطية عالميًا

رواية الابنة العاقة

وبحسب رواية الابنة فإن أمها تعاني من الزهايمر وأنها جاءت بها للدار لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها حيث إنها قد تتعرض لحادث أو تفقدها.

وتابعت الابنة: “أنا ربنا عالم بي، أنا بصرف على عيالي ومش قادرة، لا عارفة أعالجها ولا أوديها المستشفى، قولوا لي أعمل إيه؟ ارحموني إنها تترمي في الشارع، خدوها وأنا هبقى أجي أشوفها”.

رد الأم

أما الأم فقد شاهدت الموقف بحسرة واكتفت بالرد على ابنتها بكلمتين فقط حيث قالت لها: “إنتي كذابة”.

وقد استنكر العديد من مرتادي مواقع التواصل هذا التصرف من المرأة التي تخلت عن أمها مؤكدين أن ما فعلته في أمها سيفعله بها أبناؤها عندما تكبر في السن.

والغريب في الأمر أن المرأة كانت تصور المقطع بهاتفها الجوال لتوثق رفض أمها دخول دار المسنين، الأمر الذي أثار المزيد من الدهشة والاستغراب إزاء ما قامت به حيث لم يبد عليها التأثر أو الحزن أو أية مشاعر إنسانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين مُصلٍّ بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين...

السعودية اليوم
مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد
آخر الاخبار

مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY

وظائف
الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد
الرياضة

الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد

الرياضة
فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون باليوم الوطني
السعودية اليوم

فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون...

السعودية اليوم
مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون ريال أرباحاً نقدية
السوق

مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون...

السوق
انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز
آخر الاخبار

انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل

وظائف