مصرية تترك أمها أمام دار المسنين : مش قادرة أصرف على ولادي

تجردت امرأة مصرية من مشاعرها بعدما أخذت أمها عنوة إلى إحدى دور رعاية المسنين بحجة أنها لا تستطيع الإنفاق عليها وعلى أولادها.

وتم تداول مقطع فيديو عبر فيسبوك يظهر الأم بعدما تركتها الابنة أمام الدار، حيث رفضت الأم الدخول مؤكدة أن ابنتها تكذب.

رواية الابنة العاقة

وبحسب رواية الابنة فإن أمها تعاني من الزهايمر وأنها جاءت بها للدار لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها حيث إنها قد تتعرض لحادث أو تفقدها.

وتابعت الابنة: “أنا ربنا عالم بي، أنا بصرف على عيالي ومش قادرة، لا عارفة أعالجها ولا أوديها المستشفى، قولوا لي أعمل إيه؟ ارحموني إنها تترمي في الشارع، خدوها وأنا هبقى أجي أشوفها”.

رد الأم

أما الأم فقد شاهدت الموقف بحسرة واكتفت بالرد على ابنتها بكلمتين فقط حيث قالت لها: “إنتي كذابة”.

وقد استنكر العديد من مرتادي مواقع التواصل هذا التصرف من المرأة التي تخلت عن أمها مؤكدين أن ما فعلته في أمها سيفعله بها أبناؤها عندما تكبر في السن.

والغريب في الأمر أن المرأة كانت تصور المقطع بهاتفها الجوال لتوثق رفض أمها دخول دار المسنين، الأمر الذي أثار المزيد من الدهشة والاستغراب إزاء ما قامت به حيث لم يبد عليها التأثر أو الحزن أو أية مشاعر إنسانية.