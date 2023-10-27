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تكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري

مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المتحدث العسكري المصري، مساء الجمعة، تفاصيل ونتائج التحقيقات التي جرت بعد سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار في طابا.

وذكر المتحدث العسكري في بيان: “في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار بطابا. وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال”.

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وأوضح: “تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة؛ ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا”.

تكثيف أعمال التأمين

وتابع: “جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة”.

من جانبها، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر اليوم أطلقها الحوثيون من اليمن على إسرائيل.

وأعلن الجيش المصري، سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية صباح الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا، حيث أسفر الحادث عن إصابات طفيفة لـ6 أفراد، وخروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

أكد المتحدث العسكري المصري أن “الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية”.

بعد ساعات من الحادث الأول، أفادت مصادر أمنية مصرية، بسقوط مقذوف على مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء.

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