مصر: معبر رفح لن يفتح للأمريكيين إلا بدخول المساعدات غزة

اكدت مصر استمرار إغلاق معبر رفح أمام الأمريكيين الراغبين في مغادرة قطاع غزة، إلا في إطار اتفاق يسمح بدخول المساعدات إلى سكان القطاع الذين تحاصرهم إسرائيل وتواصل استهدافهم بالهجمات الصاروخية التي أخرجت القطاع عن الخدمة بعد انقطاع التيار الكهربائي والماء ونفاد الوقود.

توافد على معبر رفح

وشهد معبر رفح في الساعات الأولى من صباح اليوم توافد أعداد كبيرة من حاملي الجنسيات الأجنبية بينهم أمريكيون وفلسطينيون حاصلون على جنسيات دول أخرى، وفي نفس الوقت وعلى الجانب المصري تصطف مئات الشاحنات التي تحمل المساعدات الغذائية والعلاجية لكن إغلاق المعبر حال دون دخولها إلى غزة.

وبحسب رويترز كانت هناك اتفاقية بين مصر والولايات المتحدة للسماح بعبور 500 أمريكي والرعايا الأجانب من غزة إلى مصر عبر معبر رفح لكن مصر اشترطت بالمقابل أن يتم السماح لشاحنات المساعدات بدخول قطاع غزة، وعندما رفضت الولايات المتحدة ذلك تمسكت مصر بموقفها.

عودة الرعايا الأمريكيين

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصادر مصرية مطلعة، قولها إن الرعايا الأمريكيين انتظروا عدة ساعات أمام معبر رفح دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا، مشيرة إلى أن “الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة”.

وكان المعبر البري الذي يفصل بين مصر وقطاع غزة تعرض للقصف مرتين على الأقل خلال الأسبوع الأول من المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية ما دفع السلطات المصرية إلى إغلاق المعبر إلى أجل غير مسمى ما لم يتم السماح بدخول المساعدات.