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مطالبة برحيل 2 من أجانب النصر في يناير

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ صباحاً
مطالبة برحيل 2 من أجانب النصر في يناير
المواطن - فريق التحرير

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طالبت فئات عريضة من جماهير النصر برحيل 2 من نجوم الفريق الأجانب، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جماهير النصر تحدد اللاعبين

وطالبت الجماهير بالاستغناء عن البرازيلي أليكس تيليس والإيفواري فوفانا؛ وذلك بسبب تراجع مستوى كل منهما منذ بداية الموسم وعدم تقديم مستوى مقنع من كل منهما.

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أليكس تيليس
تيليس – المصدر @AlNassrFC

وفي نفس السياق، كشفت تقارير صحفية عن تفكير نادي النصر في ضم النجم الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي في يناير المقبل.

اللاعب الإسباني صاحب الـ 32 عامًا يُعاني حاليًّا من إصابة في كعب القدم، حيث لم يشارك في أي مباراة منذ مايو الماضي، مما جعل ليفربول يفكر في التخلص منه في يناير المقبل ومع بدء فترة الانتقالات الشتوية.

وربما في حال أراد أصفر الرياض ضم ألكانتارا فإن الإيفواري فوفانا الأقرب لمغادرة أصفر الرياض بعدما عجز عن إثبات ذاته منذ انضمامه للفريق الأصفر في صيف العام الحالي.

سيكو فوفانا
فوفانا – المصدر @AlNassrFC

 

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