مطر غزير وغيوم كثيفة على الباحة

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شهدت منطقة الباحة – اليوم- هطولَ أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرةٍ مصحوبة بعواصف رعدية، شملتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من المحافظات والمراكز التابعة لها، وعددًا من المنتزهات، سال على إثرها عدد من الأوديةِ والشعاب وارتوت الأرضُ.
وقد تداول عدد من أهالي المنطقة مقاطع فيديو وصورًا توثق الأمطار الغزيرة داعين الله أن يجعلها سقيا رحمة وبركة، ويعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.
وكان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.