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بعد التعادل أمام التعاون

معاناة الاتحاد ضد شاموسكا مستمرة

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
معاناة الاتحاد ضد شاموسكا مستمرة
المواطن - فريق التحرير

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استمرت معاناة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، بعد سقوطه في فخ التعادل ضد التعاون.

التعادل ضد التعاون

ولعب التعاون ضد الاتحاد بالأمس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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ورفع العميد رصيده إلى 20 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى 23 نقطة، في وصافة الترتيب خلف الهلال المتصدر بـ26 نقطة.

التعاون ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @AltaawounFC

الاتحاد يُعاني ضد شاموسكا

وأصبح شاموسكا بمثابة العُقدة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعدما تعثر أمامه للمرة التاسعة مع 3 فرق مختلفة، حيث نجح في تحقيق الفوز 6 مرات، وتعادل 3 مرات، فيما خسر المدرب البرازيلي مرتين فقط.

التعاون ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @ittihad

وتُعد مباراة التعاون ضد الاتحاد هي المواجهة الـ151 لشاموسكا في الدوري السعودي للمحترفين مع 4 فرق، وهي؛ الفيصلي، الهلال، الشباب والتعاون، ونجح خلالها في تحقيق 72 انتصارًا، وخسر 41 مرة، وتعادل في 37 مواجهة.

وبدأ شاموسكا مشواره في السعودية مع الفيصلي موسم 2018\ 2019، ثم خاض تجربة قصيرة مع الهلال، قبل أن يعود لعنابي سدير مجددًا في موسمي 2019\ 2020 و2020\ 2021، ثم قاد الشباب في الموسم التالي، وتعاقد مع التعاون بداية الموسم الماضي.

شاموسكا
شاموسك – المصدر @SPL

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