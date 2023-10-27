معاناة الاتحاد ضد كارينيو مستمرة

أصبح المدير الفني الأوروغوياني دانيال كارينيو، بمثابة العُقدة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد لا يفوز على كارينيو

ولعب الاتحاد ضد الحزم بالأمس، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، ونجحت كتيبة كارينيو في فرض التعادل الإيجابي على العميد.

وتُعد هي المرة السابعة التي يواجه فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فريقًا آخر بقيادة المدرب الأوروغوياني في الدوري السعودي للمحترفين، وفشل العميد في تحقيق أي فوز، حيث خسر 5 مرات، وتعادل مرتين.

وتعادل النصر بقيادة المدرب الأوروغوياني ضد الاتحاد في إياب موسم 2012\ 2013، قبل أن يفوز العالمي في مواجهتي الموسم التالي، قبل أن يقود الشباب لتحقيق الفوز على العميد بنتيجة 3\1، في ذهاب موسم 2017\ 2018.

وتولى كارينيو قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في موسم 2019، ليواجه الاتحاد مرتين في الدوري السعودي للمحترفين، وفاز ذهابًا بهدف نظيف، وإيابًا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يقود الحزم للتعادل بالأمس.

العودة للتدريب في السعودية

وكان نادي الحزم قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع كارينيو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي فيليب غوفيا، لسوء النتائج، وبدأ المدرب الأوروغوياني مشواره بشكل مميز، حيث فاز على الرائد وتعادل ضد الاتحاد.