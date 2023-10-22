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بعد خسارة الوحدة بثلاثية

معاناة دونيس مستمرة ضد الأهلي

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
معاناة دونيس مستمرة ضد الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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فشل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوناني جورجيوس جونيس، في تحقيق الفوز على الأهلي ضمن منافسات دوري المحترفين.

فوز الأهلي ضد الوحدة

ولعب الأهلي ضد الوحدة بالأمس على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز التاسع.

الأهلي ضد الوحدة
جانب من المباراة – المصدر @alwehdaclub1

دونيس يفشل في الفوز

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، ثالث فريق بعد الهلال والفتح، يقوده دونيس أمام الأهلي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، ونجح الراقي في الفوز بجميع المواجهات السابقة.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

وواجه الهلال بقيادة دونيس، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرتين في الدوري وخسر بنتيجة 2\1 و3\1، ثم تولى تدريب الفتح، وخسر بهدف دون رد، لتستمر سيطرة الراقي ويفوز عليه مع الوحدة.

وتمكن دونيس من تحقيق فوز وحيد أمام الأهلي، أثناء فترته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في نهائي بطولة كأس ولي العهد موسم 2015\ 2016، وهو الأمر الذي لم يتكرر مجددًا في أي بطولة.

دونيس
المدرب اليوناني مع الفتح – المصدر @FatehClub

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