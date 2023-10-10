معبر رفح يتعرض لقصف الطائرات الإسرائيلية للمرة الثانية في 24 ساعة

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الثلاثاء، معبر رفح للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بحسب مصادر فلسطينية ومصرية.

وقال مصدر أمني بحسب تقارير مصرية: إن معبر رفح تعرض للقصف للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وأضاف المصدر، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية، أن الضربة دمرت مدخل المعبر، وهو المكان نفسه الذي تعرض للقصف الاثنين.

وأردف أنه تم إغلاق المعبر نتيجة لذلك.

معبر رفح

معبر رفح البري هو معبر حدودي يقع عند مدينة رفح بين قطاع غزة في فلسطين وشبه جزيرة سيناء في مصر، وتم تشييد المعبر بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام سنة 1979 والانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982، ويعتبر معبر رفح البوابة الوحيدة لقطاع غزة والشريان الرئيسي لحركة المواطنين من والي القطاع.