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مُعدة تضم 3 كاميرات لتصوير الطرق عالية الدقة

معدات ذكية تمسح طرق السعودية بالذكاء الاصطناعي

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
معدات ذكية تمسح طرق السعودية بالذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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أصبحت مُعدة مسح الأضرار على سطح الطريق أحدث معدات أسطول الهيئة العامة لـ الطرق التي تعمل على تحليل ومسح الطرق بالذكاء الاصطناعي.

مزايا عديدة

والمعدة تعمل على مسح الأضرار على سطح الطريق وقياس مؤشر حالة الطريق من خلال قياس التشققات والتخدد ووعورة الطريق وتحديد مواقعها بدقة عالية.

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أما عن تقنيات المُعدة، 3 كاميرات لتصوير الطرق عالية الدقة، وكذلك 3 وحدات ليزرية أمامية لقياس وعورة الطريق، مع وحدتان ليزرية لقياس التشققات وتأخذ 28 ألف لقطة في الثانية، بالإضافة إلى جهاز تحديد المواقع بدقة 10 سم.

كذلك تضم المعدة جهاز قياس المسافات وجهاز كمبيوتر وجهاز تخزين الصور والبيانات.

الذكاء الاصطناعي ضرورة

وتعمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات أو المهام التي كانت تتطلب القوة البشرية فيما مضى، كما يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع لا يمكن لأي إنسان تحقيقه، وهذه القدرة يمكن أن تعود بمزايا كبيرة على الأعمال.

وتستهدف هيئة الطرق استخدام الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور العالمي في هذا القطاع المهم الذي يمثل المستقبل، حيث تعمل النقل على صنع قفزة كبيرة عبر تكوين منظر حضري أكثر ذكاءً وكفاءةً. مع استمرار تطور هذه التكنولوجيا، بما يرسخ مكانة القطاع في اعتماد الحلول المبتكرة لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا.

 

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  • فهد الجديعي

    اهم شيء يكون عند العقول البشرية ذكاء

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