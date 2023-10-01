معرض الرياض للكتاب يحتفي بسيرة صالح كامل في ركن من مكة وإليها

يحتفي معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، يوم الأربعاء المُقبل الرابع من أكتوبر الجاري، بتدشين كتاب السيرة الذاتية للشيخ صالح كامل- رحمه الله- تحت عنوان “من مكة وإليها”، والذي يتناول السيرة الذاتية للراحل من ولادته حتى وفاته في مقبرة المعلاة بالعاصمة المقدسة، تحت رعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود.

حفل التدشين

ومن المُقرر أن يشهد حفل التدشين في معرض الرياض الدولي للكتاب، أبرز الشخصيات الثقافية والفكرية والدبلوماسية رفيعة المستوى من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، فضلًا عن أصدقائه المقربين الذين عاصروه في مختلف محطاته الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وسط مشاركة من أبنائه وأحفاده، يتقدمهم عبدالله صالح كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية، ورئيس مجلس إدارة شركة “دله البركة” القابضة، ومحيي الدين صالح كامل نائب رئيس مجلس إدارة شركة “دله البركة” القابضة.

وعملت على إعداد السيرة الذاتية للراحل الشيخ صالح كامل- رحمه الله- الكاتبة والباحثة المتخصصة في كتابة سير الشخصيات والإعلام ندى عيد، والتي ساهمت بخبراتها في العديد من الإصدارات والمؤلفات عن رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والعامّة.

معرض الرياض للكتاب

يذكر أن معرض الرياض للكتاب 2023، والذي يُشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة، انطلق الخميس الماضي تحت شعار “وجهة ملهمة”، وهو أكبر معرض للكتاب على مستوى المملكة، من حيث تنوع البرنامج الثقافي، والفعاليات المعدة لجميع الفئات العمرية، “، في رحلة معرفية تمتد على مساحة تتجاوز 55 ألف متر مربع، ويجمع أحدث الإصدارات والعناوين في مختلف صنوف الآداب والفنون والمعارف، بمشاركة أكثر من 1800 دار نشر على امتداد 800 جناح، وبمشاركة ما يزيد على 70 دار نشر فرنسية، فضلًا عن عرض خاص لمخطوطات ومقتنيات نادرة يفوق عددها 25 قطعة ولوحة فنية.