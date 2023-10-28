Icon

مصرع وإصابة 88 في حادث تصادم مروع بمصر Icon حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة إسعافية في حالة تأهب Icon نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر Icon باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض Icon خلال أسبوع.. ضبط 17260 مخالفًا بينهم 24 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف Icon النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض Icon رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر Icon الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة Icon فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بكافة المناطق مساء اليوم Icon الفتح يُكرر أطول سلسلة انتصارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نالت بسببها براءة اختراع

معلمة سعودية تبتكر لوحة تساعد المكفوفين في الحساب

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
معلمة سعودية تبتكر لوحة تساعد المكفوفين في الحساب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بادرت المعلمة السعودية أمينة بنت عبدالله الزهراني، المعلمة في فصول الدمج البصري، التابعة لتعليم جدة، لابتكار لوحة عربية للمكفوفين للعمليات الحسابية، مُنحت على إثرها براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ مع تسجيل ابتكارها في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

الهدف من الابتكار

ويستهدف الابتكار، الذي استغرق 6 سنوات ذوي الإعاقة البصرية، وهو عبارة عن لوحة تعليمية بطريقة برايل؛ ونفذت للاستخدام في إتمام العملية التعليمية للمواد المختلفة المتمثلة في إجراء العمليات الحسابية المختلفة، بجانب تعليم الحروف، والكلمات، والجمل، ومادة الإنجليزي، وبعض المواد الأخرى مثل الكيمياء.

قد يهمّك أيضاً
ليونيل ميسي يُنافس على جائزة بالدوري الأمريكي

ليونيل ميسي يُنافس على جائزة بالدوري الأمريكي

تصرف مثير للدهشة من دراكسلر في الدوري القطري

تصرف مثير للدهشة من دراكسلر في الدوري القطري

تلبية حاجة الطلاب والمعلمين

وأضافت الزهراني، أن الابتكار يلبي احتياج الطلاب والمعلمين؛ وقدّمت جوانب إيجابية مهمة تزيد من فاعلية استخدام هذا الابتكار؛ الذي تتوافق أرقامه ورموزه مع الكتاب المدرسي وطريقة برايل؛ مما لا يشكّل عبئاً دراسياً على الطالب في حفظ أكثر من رمز بينها وبين الكتاب.

وأشارت إلى عدم تعرض أجزاء اللوحة العلمية المستخدمة لإجراء العملية الحسابية للحركة، وذلك أثناء تحرك الطالب، أو انتقاله بينها وبين الكتاب؛ مما يؤدي إلى عدم عرقلة للعملية التعليمية.

ودعت الزهراني جميع معاهد وبرامج دمج الإعاقة البصرية، إلى استخدام المنتج وتطبيقاته تدريجياً بدايةً من صفوف المرحلة الابتدائية، وطلبة مراحل التعليم الأخرى الذين يمتلكون القدرة والمهارة التي تؤهلهم لتغيير أداة بأخرى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف
لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس الكوري في الرياض
السعودية اليوم

لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس...

السعودية اليوم
لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25 عامًا من العمل في مزرعته
السعودية اليوم

لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25...

السعودية اليوم
الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م
حصاد اليوم

الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف...

حصاد اليوم
مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة
الرياضة

مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق...

الرياضة
موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني
السعودية اليوم

موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات...

الرياضة
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك
الرياضة

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك

الرياضة