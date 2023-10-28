معلمة سعودية تبتكر لوحة تساعد المكفوفين في الحساب

بادرت المعلمة السعودية أمينة بنت عبدالله الزهراني، المعلمة في فصول الدمج البصري، التابعة لتعليم جدة، لابتكار لوحة عربية للمكفوفين للعمليات الحسابية، مُنحت على إثرها براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ مع تسجيل ابتكارها في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

الهدف من الابتكار

ويستهدف الابتكار، الذي استغرق 6 سنوات ذوي الإعاقة البصرية، وهو عبارة عن لوحة تعليمية بطريقة برايل؛ ونفذت للاستخدام في إتمام العملية التعليمية للمواد المختلفة المتمثلة في إجراء العمليات الحسابية المختلفة، بجانب تعليم الحروف، والكلمات، والجمل، ومادة الإنجليزي، وبعض المواد الأخرى مثل الكيمياء.

تلبية حاجة الطلاب والمعلمين

وأضافت الزهراني، أن الابتكار يلبي احتياج الطلاب والمعلمين؛ وقدّمت جوانب إيجابية مهمة تزيد من فاعلية استخدام هذا الابتكار؛ الذي تتوافق أرقامه ورموزه مع الكتاب المدرسي وطريقة برايل؛ مما لا يشكّل عبئاً دراسياً على الطالب في حفظ أكثر من رمز بينها وبين الكتاب.

وأشارت إلى عدم تعرض أجزاء اللوحة العلمية المستخدمة لإجراء العملية الحسابية للحركة، وذلك أثناء تحرك الطالب، أو انتقاله بينها وبين الكتاب؛ مما يؤدي إلى عدم عرقلة للعملية التعليمية.

ودعت الزهراني جميع معاهد وبرامج دمج الإعاقة البصرية، إلى استخدام المنتج وتطبيقاته تدريجياً بدايةً من صفوف المرحلة الابتدائية، وطلبة مراحل التعليم الأخرى الذين يمتلكون القدرة والمهارة التي تؤهلهم لتغيير أداة بأخرى.