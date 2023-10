معلومات صادمة عن هوية مسلح ارتكب مجزرة قتل 22 أمريكيًا

كشفت السلطات الأمريكية هوية مرتكب مجزرة قتل 22 شخصاً في عمليات إطلاق نار عشوائية بمدينة لويستون بولاية مين في شمال الولايات المتّحدة اليوم الخميس.

كشفت السلطات المحلية اسم وصورة المشتبه به. وتبين أن مطلق النار الذي وصف بالخطير، يدعى روبرت كارد، وهو مدرب أسلحة نارية في احتياطي الجيش الأمريكي. وكان قد تم إطلاق سراحه مؤخراً من مصحة عقلية.

ووفقاً لسلطات إنفاذ القانون، عانى كارد مؤخراً من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية، بما في ذلك سماع أصوات وتهديدات بإطلاق النار على قاعدة الحرس الوطني في ساكو بولاية ميشيغن.

وأوضحت السلطات أنه أُودع في مصحة عقلية لمدة أسبوعين خلال صيف 2023، ليتم في ما بعد إطلاق سراحه.

أتت تلك المعلومات فيما تحاول شرطة الولاية تحديد مكان كارد الذي فر بعدما نشر الرعب في مطعمين بالمدينة.

Maine shooting suspect is Robert Card, a trained firearms instructor in the U.S. Army reserve. He was recently released from a mental health facility pic.twitter.com/KfhceeGl8h

— BNO News (@BNONews) October 26, 2023