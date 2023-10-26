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يعمل كمدرب أسلحة في احتياطي الجيش الأمريكي

معلومات صادمة عن هوية مسلح ارتكب مجزرة قتل 22 أمريكيًا

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ مساءً
معلومات صادمة عن هوية مسلح ارتكب مجزرة قتل 22 أمريكيًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت السلطات الأمريكية هوية مرتكب مجزرة قتل 22 شخصاً في عمليات إطلاق نار عشوائية بمدينة لويستون بولاية مين في شمال الولايات المتّحدة اليوم الخميس.

نزيل مصحة عقلية

كشفت السلطات المحلية اسم وصورة المشتبه به. وتبين أن مطلق النار الذي وصف بالخطير، يدعى روبرت كارد، وهو مدرب أسلحة نارية في احتياطي الجيش الأمريكي. وكان قد تم إطلاق سراحه مؤخراً من مصحة عقلية.

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ووفقاً لسلطات إنفاذ القانون، عانى كارد مؤخراً من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية، بما في ذلك سماع أصوات وتهديدات بإطلاق النار على قاعدة الحرس الوطني في ساكو بولاية ميشيغن.

معلومات صادمة

وأوضحت السلطات أنه أُودع في مصحة عقلية لمدة أسبوعين خلال صيف 2023، ليتم في ما بعد إطلاق سراحه.

أتت تلك المعلومات فيما تحاول شرطة الولاية تحديد مكان كارد الذي فر بعدما نشر الرعب في مطعمين بالمدينة.

عدد الضحايا

يذكر أن 22 شخصاً على الأقلّ قتلوا ليل الأربعاء الخميس، فيما أصيب عدد أكبر بكثير بجروح برصاص المسلّح في موقعين مختلفين في مدينة لويستون، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي لشبكة “سي إن إن”.

وقال روبرت مكارثي، عضو مجلس بلدية مدينة لويستون، إنّ السلطات أكّدت مقتل 22 شخصاً وإصابة عدد كبير بجروح في الهجوم الذي نفّذ في صالة للبولينغ وفي مطعم وحانة، بينما أكّدت الشرطة أنّ مطلق النار لا يزال طليقاً.

وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة حوادث مشابهة، لا سيما خلال السنوات الماضية، ما أشعل سجالاً في البلاد حول قوانين حيازة الأسلحة.

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