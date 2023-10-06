مفاجأة حول أعداد أجانب دوري روشن في يناير المقبل طيران ناس والربط الجوي يحتفلان بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين جدة وبيشكيك الاتحاد يعلن نجاح العملية الجراحية لـ أحمد شراحيلي محاور عديدة لقوة وتأثير الأفلام القصيرة وتحديات صُناعها ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات الخميس محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء ماليزيا الفتح يقلب الطاولة على الاتفاق في اللحظات الأخيرة سلم مركبته الجديدة للوكالة فرفضت منحه سيارة بديلة وأقرب موعد 15 أكتوبر نيمار يُقلق الهلال قبل مواجهة الأخدود 8 أشياء للاستمتاع بـ الويكند
كشفت تقارير إعلامية عن وجود نية لزيادة عدد أجانب في دوري روشن للمحترفين، ليصبح العدد مفتوحًا في شهر يناير المقبل.
وقال الإعلامي “خالد الشنيف” في برنامج “دورينا غير” على قناة السعودية: “في الفترة الشتوية عدد اللاعبين الأجانب سيكون مفتوحًا بمعنى وجود 9 لاعبين أجانب على أرضية الملعب والعدد قد يكون مفتوحًا أكثر من 9”.
وتحدث خالد العطوي المدير الفني الأسبق لنادي الاتفاق عن الأمر قائلًا: “الأمر سيُعلي من إيقاع مسابقة الدوري، وزيادة عدد الأجانب سيجعل اللاعب السعودي في جهد كبير لإثبات ذاته وقدراته”.
أما صالح المحمدي مدرب الأهلي السابق فقال: “هذا القرار لن يؤثر على المنتخب السعودي لأن اللاعبين الأساسيين لدى المنتخب يثبتون أنفسهم، هذا الأمر سيعود بالنفع على اللاعب السعودي لأنه سيثبت نفسه لكي يكون أفضل وأساسيًّا”.
🚨 أنباء:
في الفترة الشتوية قد يصبح عدد اللاعبين الأجانب مفتوحًا في دوري روشن#دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/0daIht7cP8
— #دورينا_غير (@SBA_sport) October 5, 2023