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خلال فترة الانتقالات الشتوية

مفاجأة حول أعداد أجانب دوري روشن في يناير المقبل

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
مفاجأة حول أعداد أجانب دوري روشن في يناير المقبل
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن وجود نية لزيادة عدد أجانب في دوري روشن للمحترفين، ليصبح العدد مفتوحًا في شهر يناير المقبل.

وقال الإعلامي “خالد الشنيف” في برنامج “دورينا غير” على قناة السعودية: “في الفترة الشتوية عدد اللاعبين الأجانب سيكون مفتوحًا بمعنى وجود 9 لاعبين أجانب على أرضية الملعب والعدد قد يكون مفتوحًا أكثر من 9”.

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وتحدث خالد العطوي المدير الفني الأسبق لنادي الاتفاق عن الأمر قائلًا: “الأمر سيُعلي من إيقاع مسابقة الدوري، وزيادة عدد الأجانب سيجعل اللاعب السعودي في جهد كبير لإثبات ذاته وقدراته”.

أما صالح المحمدي مدرب الأهلي السابق فقال: “هذا القرار لن يؤثر على المنتخب السعودي لأن اللاعبين الأساسيين لدى المنتخب يثبتون أنفسهم، هذا الأمر سيعود بالنفع على اللاعب السعودي لأنه سيثبت نفسه لكي يكون أفضل وأساسيًّا”.

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