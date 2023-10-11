مفحط الحدود الشمالية في قبضة رجال المرور

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ضبط مرور منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة التفحيط ومحاولة الهروب.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن قائد المركبة، عرض سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور، بدأت قبل أيام، في أتممة الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، بداية من اليوم الأحد.
وأوضح المرور، أنه سيتم تطبيق الرصد الآلي في مدن ومحافظات المملكة كافة، إذ سيتم رصد المخالفة مرة واحدة كل 15 يوماً، ورصد كل مخالفة بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى.
وأكدت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم في أثناء الحوادث المرورية.
1- الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.
2- الذهاب إلى خدمات المركبات، استعلامات.
3- اختر صلاحية التأمين على المركبات.
4 – تعبئة الحقول المطلوبة رقم الهوية – رقم اللوحة – الرمز المرئي.
5ـ سيتم عرض صلاحية التأمين.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور، بدأت الأحد 1 أكتوبر، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين مركبة سار في جميع المدن والمحافظات بمختلف مناطق السعودية.