مقترحان يقللان الحوادث المرورية ويسهلان مهمة سائقي المركبات

قدم الكاتب عبدالله السعودي اقتراحات للتقليل من الحوادث وتسهيل مهمة سائقي المركبات.

وقال السعدون في تدوينة له عبر منصة إكس: يحتاج المرور إلى شيئين مهمين يقللان من الحوادث، ويسهلان مهمة سائقي المركبات: الأول تحسين وضع ومستوى مدارس القيادة، وثانيًا زيادة أعداد أماكن الفحص الدوري للمركبة، ومنحها لأكثر من شركة ليكون الخيار موجودًا، والأسعار في متناول الجميع، فالهدف الأهم من وجودها هو السلامة وليس الأرباح.

حقوق الطريق

وفي وقت سابق، شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة مراعاة حقوق الطريق، والالتزام بها؛ من أجل تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وخفض نسبة الحوادث بين المركبات.

ووجهت المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، 5 تعليمات هامة يجب على قادة وأصحاب المركبات اتباعها؛ لتحقيق السلامة المرورية، وهي:

1- الالتزام بمسارات الطريق.

2- استخدام الإشارات التنبيهية قبل الانعطاف.

3- الابتعاد عن إلقاء المخلفات.

4- إفساح الطريق عند الحاجة لعبور المركبات.

5- التقيد بأفضليات المرور.