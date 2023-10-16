Icon

تروجينا ستكون وجهة فريدة لألعاب التزلج الشتوية لمدة أربعة مواسم Icon إيقاف 176 مواطناً ومقيماً لتورطهم بتهم رشوة وغسل الأموال والتزوير Icon خطوات معرفة استحقاقك في حساب المواطن Icon أمانة الطائف تعلن وظائف من المرتبة الخامسة حتى الثامنة Icon 5 نصائح للحفاظ على طلاء السيارة من التقلبات الجوية Icon العربية توقع اتفاقية تسهيلات مع عدد من البنوك بـ 1.1 مليار ريال Icon شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية Icon ميزة تسجيل الدخول الافتراضي لتأمين حساباتك على جوجل.. التفاصيل كاملة Icon وقاء: موسم انتشار مرض إنفلونزا الطيور حتى هذا الموعد Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
عثر على جثتيهما في المنزل

مقتل مخرج سينمائي إيراني وزوجته.. قُطعت رأسه

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
مقتل مخرج سينمائي إيراني وزوجته.. قُطعت رأسه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت العاصمة الإيرانية طهران حادثة مروعة، حيث عثرت السلطات الأمنية على جثمان المخرج السينمائي داريوش مهرجوي، وزوجته الفنانة وحدة محمدي مقتولين في منزلهما.

حادث مروع

وكشف المسؤول الإيراني أن المخرج الراحل داريوش تم العثور عليه، مقطوع الرأس، قائلاً: “هذه الجريمة حدثت لسبب غير معلوم وعلى يد أشخاص مجهولين، ولا يزال الدافع وراء القتل مجهولاً”.

قد يهمّك أيضاً
غينيا الاستوائية تدعم استضافة إكسبو وكأس العالم في السعودية

غينيا الاستوائية تدعم استضافة إكسبو وكأس العالم في السعودية

إسبانيا تهزم إسكتلندا بثنائية في تصفيات يورو 2024

إسبانيا تهزم إسكتلندا بثنائية في تصفيات يورو 2024

تهديدات بالقتل

كما أوضح أحد المواقع الأجنبية إن المخرج الراحل تلقى تهديدات بالقتل، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وذلك قبل وفاته بأيام، ولكن حتى الآن أسرته لم تؤكد المعلومة، وليس هناك مصدر رسمي لذلك.

وتجري الشرطة الإيرانية الإجراءات اللازمة، كما تكثف جهودها لضبط المتهمين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب التطور الذي نعيشه
آخر الاخبار

المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب...

آخر الاخبار
خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف
الرياضة

خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف

الرياضة
أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز ضد كرواتيا
الرياضة

أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز...

الرياضة
أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة...

الرياضة
مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي
السعودية اليوم

مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن

وظائف
تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا
العالم

تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا

العالم
صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3 مليون ريال
السوق

صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3...

السوق