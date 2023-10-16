مقتل مخرج سينمائي إيراني وزوجته.. قُطعت رأسه

شهدت العاصمة الإيرانية طهران حادثة مروعة، حيث عثرت السلطات الأمنية على جثمان المخرج السينمائي داريوش مهرجوي، وزوجته الفنانة وحدة محمدي مقتولين في منزلهما.

حادث مروع

وكشف المسؤول الإيراني أن المخرج الراحل داريوش تم العثور عليه، مقطوع الرأس، قائلاً: “هذه الجريمة حدثت لسبب غير معلوم وعلى يد أشخاص مجهولين، ولا يزال الدافع وراء القتل مجهولاً”.

تهديدات بالقتل

كما أوضح أحد المواقع الأجنبية إن المخرج الراحل تلقى تهديدات بالقتل، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وذلك قبل وفاته بأيام، ولكن حتى الآن أسرته لم تؤكد المعلومة، وليس هناك مصدر رسمي لذلك.

وتجري الشرطة الإيرانية الإجراءات اللازمة، كما تكثف جهودها لضبط المتهمين.