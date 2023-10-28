مصرع وإصابة 88 في حادث تصادم مروع بمصر

وقع صباح اليوم السبت حادث مروري مروع على طريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي بمصر تسبب في وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

مقتل وإصابة العشرات

وأسفر الحادث عن مصرع 28 شخصًا وإصابة 60 آخرين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية في حصيلة أولية قابلة للزيادة بسبب خطورة الإصابات.

اشتعال عشرات السيارات ومصرع 4 وإصابة 46 آخرين.. اللقطات الأولى لحادث طريق "القاهرة – الإسكندرية" المروع#العربية_مصر pic.twitter.com/jyiOlubNIv — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) October 28, 2023

تفحم عدد من السيارات

وتفصيلا، اصطدمت أعداد كبيرة من السيارات على طريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي بمصر، نتج عنه 45 إصابة في تقييم أولي للوضع، بحسب وزارة الصحة المصرية، فيما تفحمت أعداد من السيارات في موقع الحادث، فضلا عن إصابة العشرات.

وزاره الصحة المصرية: حادث مروع يودي بمصرع 32 شخصا وإصابة 63 آخرين على طريق القاهرة الإسكندرية pic.twitter.com/nfJoT5Ve2n — Egy Film (@Egybest_) October 28, 2023

وتلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغاً من قيادات الطريق الصحراوي، أفاد بوقوع الحادث بين عدد من السيارات، لتنتقل الأجهزة الأمنية على الفور إلى الموقع مصحوبة بسيارات الإسعاف والمرور.