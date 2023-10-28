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الحادث تسبب في تفحم عدد من السيارات

مصرع وإصابة 88 في حادث تصادم مروع بمصر

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
مصرع وإصابة 88 في حادث تصادم مروع بمصر
المواطن - فريق التحرير

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وقع صباح اليوم السبت حادث مروري مروع على طريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي بمصر تسبب في وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

مقتل وإصابة العشرات

وأسفر الحادث عن مصرع 28 شخصًا وإصابة 60 آخرين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية في حصيلة أولية قابلة للزيادة بسبب خطورة الإصابات.

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تفحم عدد من السيارات

وتفصيلا، اصطدمت أعداد كبيرة من السيارات على طريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي بمصر، نتج عنه 45 إصابة في تقييم أولي للوضع، بحسب وزارة الصحة المصرية، فيما تفحمت أعداد من السيارات في موقع الحادث، فضلا عن إصابة العشرات.

 

وتلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغاً من قيادات الطريق الصحراوي، أفاد بوقوع الحادث بين عدد من السيارات، لتنتقل الأجهزة الأمنية على الفور إلى الموقع مصحوبة بسيارات الإسعاف والمرور.

 

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