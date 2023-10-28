مصرع وإصابة 88 في حادث تصادم مروع بمصر حالة مطرية غزيرة بالجوف والباحة.. و14 فرقة إسعافية في حالة تأهب نيوكاسل يعلن إيقاف تونالي 10 أشهر باعة جائلون وعمالة مخالفة وتسكين غير نظامي في حي المصفاة بالرياض خلال أسبوع.. ضبط 17260 مخالفًا بينهم 24 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف النصر يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء بالرياض رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة فلكية جدة: خسوف جزئي للقمر بكافة المناطق مساء اليوم الفتح يُكرر أطول سلسلة انتصارات
وقع صباح اليوم السبت حادث مروري مروع على طريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي بمصر تسبب في وقوع عشرات الضحايا والمصابين.
وأسفر الحادث عن مصرع 28 شخصًا وإصابة 60 آخرين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية في حصيلة أولية قابلة للزيادة بسبب خطورة الإصابات.
اشتعال عشرات السيارات ومصرع 4 وإصابة 46 آخرين.. اللقطات الأولى لحادث طريق "القاهرة – الإسكندرية" المروع#العربية_مصر pic.twitter.com/jyiOlubNIv
— العربية مصر (@AlArabiya_EGY) October 28, 2023
وتفصيلا، اصطدمت أعداد كبيرة من السيارات على طريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي بمصر، نتج عنه 45 إصابة في تقييم أولي للوضع، بحسب وزارة الصحة المصرية، فيما تفحمت أعداد من السيارات في موقع الحادث، فضلا عن إصابة العشرات.
وزاره الصحة المصرية: حادث مروع يودي بمصرع 32 شخصا وإصابة 63 آخرين على طريق القاهرة الإسكندرية pic.twitter.com/nfJoT5Ve2n
— Egy Film (@Egybest_) October 28, 2023
وتلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغاً من قيادات الطريق الصحراوي، أفاد بوقوع الحادث بين عدد من السيارات، لتنتقل الأجهزة الأمنية على الفور إلى الموقع مصحوبة بسيارات الإسعاف والمرور.
المشاهد الأولى لحادث تصادم مأساوي وقع على طريق الإسكندرية القاهرة- الصحراوي، تسبب باحتراق عشرات السيارات ولم يتم الإعلان رسميا عن ضحايا.#شاهد_سكاي pic.twitter.com/jOwn04NktO
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 28, 2023