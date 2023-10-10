مقتل 900 إسرائيلي و830 فلسطينيًّا حصيلة اليوم الرابع من التصعيد

وكان أبو عبيدة، المتحدث باسم القسام، أعلن إمهال سكان عسقلان حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لكي يغادروا أماكنهم.

وبانتهاء المهلة، دوّت صفارات الإنذار في جنوب عسقلان، فيما أعلنت القسام أنها أمطرت المدينة بمئات الصواريخ. وتوعدت كتائب القسام بمعاودة هذا الهجوم مع مدن أخرى ما لم تتوقف إسرائيل عن تهجير المدنيين، بحسب تعبيرها.

قصف مطار بن غوريون

كما أعلنت القسام اليوم الثلاثاء أن صواريخها طالت مطار بن غوريون الإسرائيلي وكذلك مدينة تل أبيب.

وأفادت مصادر متطابقة بمقتل عضوَي المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة في إحدى الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

إعلان النفير العام

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إلى تسعة عشر قتيلًا في مواجهات متفرقة منذ مطلع الأسبوع الجاري. وكانت اشتباكات مسلحة بين شباب فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي وقعت في بلدة بيت أمر جنوبي الضفة وأسفرت عن مقتل شاب عشريني متأثرًا بجروحه.

تزايد النازحين

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن أعداد القتلى في صفوفه وصلت إلى 123، فيما أبلغت قيادة الجيش 50 عائلة إسرائيلية عن خطف أبنائها في قطاع غزة. وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تزايد حركة النزوح في مختلف أرجاء قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد إلى أكثر من 180 ألف فلسطيني. وقالت الأونروا: إن 137,500 فلسطيني يعيشون الآن في 83 مدرسة تابعة لها حيث يوزع عليهم برنامج الغذاء العالمي الخبز.

استمرار التصعيد لليوم الرابع