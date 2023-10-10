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قصف مطار بن غوريون ومدينة تل أبيب

مقتل 900 إسرائيلي و830 فلسطينيًّا حصيلة اليوم الرابع من التصعيد

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ مساءً
مقتل 900 إسرائيلي و830 فلسطينيًّا حصيلة اليوم الرابع من التصعيد
المواطن - فريق التحرير

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سقط أكثر من 900 إسرائيلي و830 فلسطينيًّا، منذ بدء العملية العسكرية التي شنتها كتائب القسام التابعة لحركة حماس من قطاع غزة على إسرائيل والمسماة بـ طوفان الأقصى، بينما جاء الرد الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية، واستمرت تلك العملية لليوم الرابع على التوالي.

سقوط 900 قتيل إسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية سقوط نحو 900 قتيل إسرائيلي منذ بدء الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة.

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وبدأت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في إطلاق صواريخ باتجاه منطقة عسقلان، جنوبي إسرائيل، فيما تقول الكتائب: إنه ردٌّ على تهجير مدنيين في غزة، بحسب “بي بي سي”.

صفارات الإنذار

وكان أبو عبيدة، المتحدث باسم القسام، أعلن إمهال سكان عسقلان حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لكي يغادروا أماكنهم.

وبانتهاء المهلة، دوّت صفارات الإنذار في جنوب عسقلان، فيما أعلنت القسام أنها أمطرت المدينة بمئات الصواريخ. وتوعدت كتائب القسام بمعاودة هذا الهجوم مع مدن أخرى ما لم تتوقف إسرائيل عن تهجير المدنيين، بحسب تعبيرها.

قصف مطار بن غوريون

كما أعلنت القسام اليوم الثلاثاء أن صواريخها طالت مطار بن غوريون الإسرائيلي وكذلك مدينة تل أبيب.

وأفادت مصادر متطابقة بمقتل عضوَي المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة في إحدى الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

إعلان النفير العام

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إلى تسعة عشر قتيلًا في مواجهات متفرقة منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت اشتباكات مسلحة بين شباب فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي وقعت في بلدة بيت أمر جنوبي الضفة وأسفرت عن مقتل شاب عشريني متأثرًا بجروحه.

تزايد النازحين

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن أعداد القتلى في صفوفه وصلت إلى 123، فيما أبلغت قيادة الجيش 50 عائلة إسرائيلية عن خطف أبنائها في قطاع غزة.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تزايد حركة النزوح في مختلف أرجاء قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد إلى أكثر من 180 ألف فلسطيني. وقالت الأونروا: إن 137,500 فلسطيني يعيشون الآن في 83 مدرسة تابعة لها حيث يوزع عليهم برنامج الغذاء العالمي الخبز.

استمرار التصعيد لليوم الرابع

وقالت إسرائيل: إنها أمّنت حدودها مع قطاع غزة بشكل كبير، مضيفة أنها كانت بصدد إجلاء سكان إسرائيليين من قرى مجاورة حيث عُثر على جثامين نحو 1,500 من مسلحي حماس، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء.

ومنذ ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة، مع ورود أنباء عن سقوط مزيد من القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة وصل إلى 830 قتيلًا، فيما بلغ عدد المصابين 4,250 منذ صباح السبت.

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