مقطع الاعتداء بالضرب في الشرقية وقع قبل شهرين والمعتدى عليه لم يتقدم ببلاغ

أكد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه بإشارة للمحتوى المرئي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يعتدي على آخر بالضرب، تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادث وقع منذ شهرين.

تحديد هوية المعتدي

وبحسب ما ذكر الأمن العام، لم يتقدم المُعتدى عليه ببلاغ للجهات الأمنية، فيما تم تحديد هوية المعتدي واتضح أنه موقوف في قضية منظورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة، ومن وثق ونشر المحتوى؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.