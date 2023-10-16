مقطع مطاردة خنزير بري تم تصويره خارج السعودية

نفى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية صحة مقطع فيديو تم تداوله يظهر عملية مطاردة خنزير بري، مشيرًا إلى أنه تم تصويره خارج السعودية.

وقال المركز في بيان له إنه إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر مطاردة خنزير بري يؤكد المركز أن المقطع تم تسجيله خارج السعودية.

ودعا المركز الجميع إلى توخي الدقة عند نشر أي محتوى عن الحياة الفطرية والعودة إلى المركز للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.