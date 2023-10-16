Icon

محمد صلاح يقود تشكيل مصر المتوقع لمواجهة الجزائر Icon 2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في مشروع الوادي بأبها Icon ملاحظتان على توكلنا خدمات بشأن البطاقة الرقمية ورخصة السير Icon أهم مميزات أول سيارة دفع رباعي بالعالم تعمل بالطاقة الشمسية Icon المنتخب السعودي يبحث عن ثاني انتصاراته ضد مالي Icon التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي ضد مالي Icon ذئب يتجول في مستوصف الوفرة بالكويت Icon ليجا وجهة سياحية جديدة مستدامة تجمع بين جمال الطبيعة والتصاميم الفريدة Icon قرار جديد يحسم مصير جوتا مع الاتحاد Icon مقطع مطاردة خنزير بري تم تصويره خارج السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الحياة البرية دعا لتوخي الدقة قبل نشر أي محتوى

مقطع مطاردة خنزير بري تم تصويره خارج السعودية

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
مقطع مطاردة خنزير بري تم تصويره خارج السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية صحة مقطع فيديو تم تداوله يظهر عملية مطاردة خنزير بري، مشيرًا إلى أنه تم تصويره خارج السعودية.

وقال المركز في بيان له إنه إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر مطاردة خنزير بري يؤكد المركز أن المقطع تم تسجيله خارج السعودية.

قد يهمّك أيضاً
أسباب انتقال كريم بنزيما لدوري روشن

أسباب انتقال كريم بنزيما لدوري روشن

طيران ناس يطلق 7 وجهات جديدة من مركز عملياته الجديد بمطار المدينة

طيران ناس يطلق 7 وجهات جديدة من مركز عملياته الجديد بمطار المدينة

ودعا المركز الجميع إلى توخي الدقة عند نشر أي محتوى عن الحياة الفطرية والعودة إلى المركز للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب التطور الذي نعيشه
آخر الاخبار

المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب...

آخر الاخبار
خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف
الرياضة

خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف

الرياضة
أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز ضد كرواتيا
الرياضة

أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز...

الرياضة
أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة...

الرياضة
مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي
السعودية اليوم

مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن

وظائف
تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا
العالم

تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا

العالم
صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3 مليون ريال
السوق

صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3...

السوق