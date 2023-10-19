مكافأة كبرى تنتظر لاعبي سيمبا في حال الفوز على الأهلي المصري

يبدو أن نادي سيمبا التنزاني قد يحصل على مكافأة كبيرة من حكومة بلاده وذلك في حال الفوز غدًا على الأهلي المصري في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

وكشف الموقع الرسمي لنادي سيمبا أن رئيسة تنزانيا وعدت لاعبي سيمبا بنيل مكافأة تصل إلى 10 ملايين شلن تنزاني وذلك في حال سجلوا أهدافًا في شباك الأهلي مع الفوز عليه.

المليون شلن تنزاني تصل قيمته إلى 400 دولار أمريكي وهو قيمة الهدف الوحيد لسيمبا أمام الأهلي.

توقيت مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا

وتقام المباراة غدًا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية في مدينة دار السلام التنزانية، حيث يسعى الأهلي للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، اليوم الخميس: “سعيد للغاية بالتواجد هنا، لدينا مباراة مهمة وصعبة في الغد، وكل الفرق تلعب بقوة أمام الأهلي”.

وبشأن النسخة الأولى من الدوري الإفريقي، قال: “البطولة بإمكانها تطوير الكرة الإفريقية، توقيت هذه المباراة ليس مثاليًّا، أن تأتي مباشرة بعد فترة التوقف الدولي ولديك 11 لاعبًا في المنتخب الوطني أمر صعب”.