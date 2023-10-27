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اندفاع قوي للسحب باتجاه جدة

مكة الآن.. أمطار غزيرة وأجواء روحانية بالحرم المكي

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
مكة الآن.. أمطار غزيرة وأجواء روحانية بالحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت لقطات هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في الحرم المكي وأجزاء من مكة المكرمة اليوم الجمعة.

أجواء روحانية ماطرة

ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة فيديو يبين الأمطار على المنطقة، فيما بدأ المعتمرون والمصلون في الحرم المكي يلهجون بالدعاء وذكر الله وسط أجواء روحانية ماطرة.

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وكشف مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة عن تعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وأهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، بحسب ما نشره حساب إمارة منطقة مكة في منصة إكس.

تحذير الدفاع المدني

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني دعت إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

يوم مميز

أما خبير الطقس والأرصاد زياد الجهني فقال: يوم مميز على منطقة مكة شملت الأمطار المرتفعات وتهامة والسواحل، تميزت الأمطار بالغزارة والشمولية، نلاحظ اندفاعًا قويًّا للسحب باتجاه جدة والطرف الشمالي من السحابة وصل إلى البحر الآن، هذه فقط البداية وأول أيام الحالة الممطرة والقادم أجمل بإذن الله تعالى.

 

 

 

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