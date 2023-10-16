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ملاحظتان على توكلنا خدمات بشأن البطاقة الرقمية ورخصة السير

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٩ مساءً
ملاحظتان على توكلنا خدمات بشأن البطاقة الرقمية ورخصة السير
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل تطبيق توكلنا خدمات مع بعض الملاحظات التي قدمها مستخدمو التطبيق، خاصة فيما يتعلق برخصة السير والبطاقة الرقمية.

رخصة السير في توكلنا خدمات

الملاحظتان المهمتان جاءتا من محمد طالع الدوسري حيث قال إن الملاحظة الأولى في التطبيق أن تاريخ انتهاء رخصة السير لا يظهر في حين أنه يظهر في منصة أبشر.

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أما الملاحظة الثانية بحسب الدوسري فإن البطاقة الرقمية لا يظهر عليها تاريخ الانتهاء أسوة برخصة القيادة، مشيرًا إلى أن هاتين الملاحظتين جديرتين بالاهتمام لمعالجتها فورًا بالتنسيق مع الجهاز المعنى بوزارة الداخلية. وأفادت خدمة المستفيدين بالتواصل الخاص مع الدوسري لسهولة تقديم الخدمات له.

استعراض بيانات جواز السفر

وفي وقت سابق أتاح تطبيق توكلنا طريقة الوصول لخدمة استعراض ونسخ بيانات جواز السفر عبر لوحة البيانات في تطبيق توكلنا خدمات.

وأوضح التطبيق أن استعراض بيانات الجواز يتم من خلال ما يلي:

  •  الدخول لتطبيق توكلنا ثم الضغط على أيقونة لوحة البيانات
  • اختيار الجوازات
  • اختيار الجواز المراد استعراضه
  • استعراض الجواز

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