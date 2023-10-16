محمد صلاح يقود تشكيل مصر المتوقع لمواجهة الجزائر 2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في مشروع الوادي بأبها ملاحظتان على توكلنا خدمات بشأن البطاقة الرقمية ورخصة السير أهم مميزات أول سيارة دفع رباعي بالعالم تعمل بالطاقة الشمسية المنتخب السعودي يبحث عن ثاني انتصاراته ضد مالي التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي ضد مالي ذئب يتجول في مستوصف الوفرة بالكويت ليجا وجهة سياحية جديدة مستدامة تجمع بين جمال الطبيعة والتصاميم الفريدة قرار جديد يحسم مصير جوتا مع الاتحاد مقطع مطاردة خنزير بري تم تصويره خارج السعودية
تفاعل تطبيق توكلنا خدمات مع بعض الملاحظات التي قدمها مستخدمو التطبيق، خاصة فيما يتعلق برخصة السير والبطاقة الرقمية.
الملاحظتان المهمتان جاءتا من محمد طالع الدوسري حيث قال إن الملاحظة الأولى في التطبيق أن تاريخ انتهاء رخصة السير لا يظهر في حين أنه يظهر في منصة أبشر.
أما الملاحظة الثانية بحسب الدوسري فإن البطاقة الرقمية لا يظهر عليها تاريخ الانتهاء أسوة برخصة القيادة، مشيرًا إلى أن هاتين الملاحظتين جديرتين بالاهتمام لمعالجتها فورًا بالتنسيق مع الجهاز المعنى بوزارة الداخلية. وأفادت خدمة المستفيدين بالتواصل الخاص مع الدوسري لسهولة تقديم الخدمات له.
وفي وقت سابق أتاح تطبيق توكلنا طريقة الوصول لخدمة استعراض ونسخ بيانات جواز السفر عبر لوحة البيانات في تطبيق توكلنا خدمات.
وأوضح التطبيق أن استعراض بيانات الجواز يتم من خلال ما يلي: