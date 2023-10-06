ملعب الجوهرة يبتسم لـ الأهلي ضد الاتحاد

تنتظر الجماهير ديربي الأهلي ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الأهلي ضد الاتحاد

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الأهلي ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقبل الديربي المرتقب، يتواجد الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز السابع بـ16 نقطة.

تفوق أهلاوي في ملعب الجوهرة

وتُعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد اليوم هي المواجهة رقم 14 بين الفريقين في ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009.

وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كبيرًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث نجح في تحقيق 7 انتصارات، واكتفى الاتحاد بتحقيق فوز وحيد، وخيم التعادل على نتيجة 5 مواجهات على ملعب الجوهرة المشعة.

وتم تسجيل 37 هدفًا في مواجهات الأهلي ضد الاتحاد السابقة على ملعب الجوهرة المشعة، بواقع 25 هدفًا للراقي، و12 هدفًا للعميد، وانتقل بعد ذلك ديربي جدة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل، قبل أن يهبط الفريق الأهلاوي لدوري يلو في الموسم الماضي، ما يزيد من قوة وإثارة مباراة اليوم.