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ضمن منافسات دوري المحترفين

ملعب الجوهرة يبتسم لـ الأهلي ضد الاتحاد

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
ملعب الجوهرة يبتسم لـ الأهلي ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير ديربي الأهلي ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الأهلي ضد الاتحاد

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الأهلي ضد الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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وقبل الديربي المرتقب، يتواجد الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز السابع بـ16 نقطة.

مباراة الاتحاد والأهلي
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

تفوق أهلاوي في ملعب الجوهرة

وتُعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد اليوم هي المواجهة رقم 14 بين الفريقين في ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009.

الاتحاد ضد الأهلي
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كبيرًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث نجح في تحقيق 7 انتصارات، واكتفى الاتحاد بتحقيق فوز وحيد، وخيم التعادل على نتيجة 5 مواجهات على ملعب الجوهرة المشعة.

وتم تسجيل 37 هدفًا في مواجهات الأهلي ضد الاتحاد السابقة على ملعب الجوهرة المشعة، بواقع 25 هدفًا للراقي، و12 هدفًا للعميد، وانتقل بعد ذلك ديربي جدة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل، قبل أن يهبط الفريق الأهلاوي لدوري يلو في الموسم الماضي، ما يزيد من قوة وإثارة مباراة اليوم.

الأهلي ضد الاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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