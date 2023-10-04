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توفير تجارب رائعة للاعبين والجمهور والعالم بأسره

ملف السعودية لكأس العالم 2034 يهدف لتنظيم بطولة استثنائية

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
ملف السعودية لكأس العالم 2034 يهدف لتنظيم بطولة استثنائية
المواطن - فريق التحرير

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يسعى ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لتنظيم بطولة استثنائية وتوفير تجارب رائعة للاعبين والجمهور والعالم بأسره.
ويهدف إعلان نية الترشح إلى تسليط الضوء على شغف المملكة الكبير وطموحاتها الواسعة لتطوير كرة القدم وبناء جسور التواصل مع العالم.

وجهة دولية لاستضافة الفعاليات الرياضية

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بهذه المناسبة، أن رغبة المملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034 تعد انعكاسًا لما وصلت إليه – ولله الحمد – من نهضة شاملة على كل الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.

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نمو الاقتصاد وازدهاره

وتعد الرياضة رافدًا أساسيًا لنمو الاقتصاد وازدهاره، حيث تحرص المملكة على الاستثمار الأمثل في القطاع الرياضي من خلال العمل المستمر على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ، بما ينعكس على مستويات جودة الحياة لمواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، وتوفير تجربة رائعة غير مسبوقة لعشّاق كرة القدم في العالم في عام 2034.
وكانت المملكة قد نجحت باستضافة أكثر من 50 حدث رياضي دولي منذ عام 2018 في مختلف الرياضات مثل كرة القدم ورياضة المحركات والجولف والرياضات الالكترونية والتنس والفروسية وغيرها، كرّست من خلالها مكانتها كأحد أبرز الوجهات الرياضية العالمية.
ويأتي هذا الإعلان لنية الترشح لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم بعد 6 مشاركات سابقة للمنتخب السعودي كان آخرها في عام 2022.

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