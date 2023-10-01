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تم توظيف من هم أقل منهن

مناشدة خريجات التربية: سنوات ننتظر وضاع العمر سدى!

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
مناشدة خريجات التربية: سنوات ننتظر وضاع العمر سدى!
المواطن - فريق التحرير

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لا زالت أزمة خريجات كليات التربية مستمرة، وسط مطالب بتدخل عاجل من الجهات المعنية لتوظيفهن؛ حتى لا يضيع عمرهن سدى بعد أن تعلمن لسنوات، ولكن كانت الحصيلة بالنسبة لهن إغفالًا لحقوقهن وبطالة رغمًا عنهن.

ورصدت “المواطن” العديد من الشكاوى لخريجات التربية على منصة إكس، مؤكدات أنه تم توظيف من هم أقل منهن من المعاهد والكليات المتوسطة، ولكن لم يتم النظر إليهن بعد رغم أن معهن شهادة وتخصصًا وتربويات.

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أبسط الحقوق

وأكدت الخريجات أنهن يردن أبسط حقوقهن؛ لأنهن مستوفيات جميع الشروط ومعطلات لأكثر من 10 سنوات، مطالبين بالإنصاف والعدل عن طريق الحصر والتوظيف، مشددين على ضرورة تدخل مجلس الوزراء لحل أزمتهن، مشددات على أنهن بحاجة إلى وقفة ودعم من الجميع لمساندتهن وإيصال صوتهن وعدم تهميشهن؛ لأنهن بحاجة ماسة إلى التوظيف؛ حتى لا يذهب عليهن تعب سنوات الدراسة سدى.

وبحسب تصريحات سابقة لخريجات التربية، عددهن يتجاوز 20 ألف حالمة انهارت طموحاتهن، حيث تم تأهيلهن ليكونوا معلمات، ولكنهن لا يجدن فرصة وظيفية حتى اليوم أو عمل يخدمن بها وطنهن، ويساهمن في ركب الحياة والعمل والإنتاج.

قرار تاريخي منتظر

وقالت سعاد الشمري: “إلى من بيده القرار وصنع القرار بوقفة صادقة مع النفس واتخاذ القرار التاريخي بفتح ملف توظيف خريجات كليات التربية بسن قانون يتيح لهن مواكبة مسيرة التعليم أسوة بغيرهن، وزارة التعليم إليكم الطرح وننتظر الرد”.

أما نور فقالت: “الله يعجل بفرجنا، من لحظة تخرجنا ونحن نسمع أن الأولوية لتربويات وأنا تربوية منذ 12 سنة انتظار وما تعينت”.

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