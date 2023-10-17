منتخب البرتغال يواصل تألقه ويعبر البوسنة بخماسية

انتهت، منذ قليل، مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، بفوز منتخب البرتغال بخمسة أهداف دون رد.

تقدم منتخب البرتغال بخماسية

وبدأت مباراة منتخب البرتغال ضد البوسنة والهرسك بشكل سريع، ونجح “برازيل أوروبا” في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط عن طريق ركلة جزاء سددها النجم كريستيانو رونالدو.

وفرض لاعب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم سيطرتهم على اللعب، قبل أن يُسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني عند الدقيقة 20، ونجح برونو فيرنانديز في هز شباك البوسنة والهرسك بالهدف الثالث عند الدقيقة 25.

وتمكن جواو كانسيلو من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 32، واستمرت المحاولات وسط سيطرة تامة من “برازيل أوروبا”، قبل أن يحرز جواو فيليكس الهدف الخامس عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بنتيجة 5/ 0.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، اتسم الأداء بالهدوء وسط محاولات قليلة من اللاعبين، بعد الاطمئنان على النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بخماسية نظيفة.

وعززت البرتغال تواجدها في صدارة المجموعة بتصفيات “يورو 2024” بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد منتخب البوسنة والهرسك الأول لكرة القدم عند 9 نقاط في المركز الخامس.