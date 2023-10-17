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ضمن التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2024"

منتخب البرتغال يواصل تألقه ويعبر البوسنة بخماسية

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
منتخب البرتغال يواصل تألقه ويعبر البوسنة بخماسية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، بفوز منتخب البرتغال بخمسة أهداف دون رد.

تقدم منتخب البرتغال بخماسية

وبدأت مباراة منتخب البرتغال ضد البوسنة والهرسك بشكل سريع، ونجح “برازيل أوروبا” في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط عن طريق ركلة جزاء سددها النجم كريستيانو رونالدو.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @EURO2024

وفرض لاعب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم سيطرتهم على اللعب، قبل أن يُسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني عند الدقيقة 20، ونجح برونو فيرنانديز في هز شباك البوسنة والهرسك بالهدف الثالث عند الدقيقة 25.

وتمكن جواو كانسيلو من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 32، واستمرت المحاولات وسط سيطرة تامة من “برازيل أوروبا”، قبل أن يحرز جواو فيليكس الهدف الخامس عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بنتيجة 5/ 0.

منتخب البرتغال ضد البوسنة
نتيجة الشوط الأول – المصدر @selecaoportugal

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، اتسم الأداء بالهدوء وسط محاولات قليلة من اللاعبين، بعد الاطمئنان على النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بخماسية نظيفة.

وعززت البرتغال تواجدها في صدارة المجموعة بتصفيات “يورو 2024” بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد منتخب البوسنة والهرسك الأول لكرة القدم عند 9 نقاط في المركز الخامس.

منتخب البرتغال ضد البوسنة
نتيجة المباراة – المصدر @selecaoportugal

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