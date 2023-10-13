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قبل اللقاء الودي بينهما الاثنين المقبل

منتخب الجزائر يتفوق في مواجهاته ضد مصر

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
منتخب الجزائر يتفوق في مواجهاته ضد مصر
المواطن - فريق التحرير

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يستعد منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره المصري الاثنين المقبل، وذلك في إطار لقاء ودي يقام في دولة الإمارات، في إطار فترة التوقف الدولية الحالية لشهر أكتوبر.

وتعد مباريات مصر والجزائر ضمن كلاسيكيات المنتخبات العربية حيث تحمل الإثارة والمتعة سواء كان اللقاء رسمي أو ودي.

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لقاءات منتخب الجزائر ضد مصر

وسبق للجزائر أن لعبت ضد مصر في 30 مباراة في مختلف المسابقات الرسمية والودية منهم 5 مباريات في كأس أمم إفريقيا و7 مباريات في تصفيات كأس العالم و4 مباريات في تصفيات كأس أمم إفريقيا، و8 مباريات ودية ومباراة في دورة الألعاب الإفريقية ومباراتين في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية.

المنتخب المصري ضد الجزائر

الأفضلية لفريق الجزائر حيث فاز في 11 مباراة، مقابل 9 انتصارات للمنتخب المصري، بينما كان التعادل حاضرًا في 10 مباريات.

يذكر أن منتخب الجزائر كان فاز وديًّا بالأمس على حساب منتخب الرأس الأخضر بخماسية لهدف، قبل السفر إلى دولة الإمارات.

 

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