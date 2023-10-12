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خلال مواجهة نيجيريا الودية

منتخب السعودية يبحث عن انتصاره الأول بالبرتغال

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
منتخب السعودية يبحث عن انتصاره الأول بالبرتغال
المواطن - فريق التحرير

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يسعى منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، للظهور بشكل مميز خلال معسكره الإعدادي في البرتغال، وتحقيق الفوز أمام نيجيريا.

الأخضر يُلاقي نيجيريا غدًا

ويُلاقي منتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره النيجيري وديًا، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب “بورتيماو”، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الأخضر الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا في قطر.

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المنتخب السعودي - منتخب السعودية
لاعبو المنتخب السعودي – المصدر @SaudiNT

نتائج منتخب السعودية في البرتغال

ويأمل الأخضر بقيادة مانشيني في تحقيق فوزه الأول في البرتغال، حيث إنها ضمن قائمة 10 دول لم ينجح الصقور في مغادرتها إلا خاسرًا، ما يُحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز واستعادة بريقهم فيها.

وسبق أن خاض منتخب السعودية الأول لكرة القدم معسكرًا في البرتغال شهر نوفمبر عام 2017، حيث واجه المنتخب البرتغالي، وخسر بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يخسر ضد بلغاريا بهدف نظيف.

منتخب السعودية والبرتغال في 2017
جانب من مباراة السعودية والبرتغال

تفوق الأخضر

على الجانب الآخر، تُعد مباراة السعودية ضد نيجيريا هي المواجهة رقم 15 للأخضر أمام منتخبات منطقة غرب إفريقيا، حيث سبق وواجه كل من؛ السنغال، مالي، موريتانيا، جامبيا، غانا وتوجو، بالإضافة إلى نيجيريا.

وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كبيرًا لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات، وخسر الأخضر مرتين فقط أمام منتخبي مالي وغانا.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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