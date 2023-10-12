منتخب السعودية يبحث عن انتصاره الأول بالبرتغال

يسعى منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، للظهور بشكل مميز خلال معسكره الإعدادي في البرتغال، وتحقيق الفوز أمام نيجيريا.

الأخضر يُلاقي نيجيريا غدًا

ويُلاقي منتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره النيجيري وديًا، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب “بورتيماو”، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الأخضر الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا في قطر.

نتائج منتخب السعودية في البرتغال

ويأمل الأخضر بقيادة مانشيني في تحقيق فوزه الأول في البرتغال، حيث إنها ضمن قائمة 10 دول لم ينجح الصقور في مغادرتها إلا خاسرًا، ما يُحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز واستعادة بريقهم فيها.

وسبق أن خاض منتخب السعودية الأول لكرة القدم معسكرًا في البرتغال شهر نوفمبر عام 2017، حيث واجه المنتخب البرتغالي، وخسر بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يخسر ضد بلغاريا بهدف نظيف.

تفوق الأخضر

على الجانب الآخر، تُعد مباراة السعودية ضد نيجيريا هي المواجهة رقم 15 للأخضر أمام منتخبات منطقة غرب إفريقيا، حيث سبق وواجه كل من؛ السنغال، مالي، موريتانيا، جامبيا، غانا وتوجو، بالإضافة إلى نيجيريا.

وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كبيرًا لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات، وخسر الأخضر مرتين فقط أمام منتخبي مالي وغانا.