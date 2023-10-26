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بعد الكشف عن تصنيف الفيفا اليوم

منتخب السعودية يحتل المركز الـ57 عالميًا والخامس آسيوياً

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٢ مساءً
منتخب السعودية يحتل المركز الـ57 عالميًا والخامس آسيوياً
المواطن - فريق التحرير

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احتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم المركز الـ57 عالميًا في أحدث تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس على مستوى المنتخبات الآسيوية، وفي المركز الـ 57 على مستوى المنتخبات عالميًا.

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نتائج منتخب السعودية مع مانشيني

ومنذ تولي المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في أغسطس الماضي، ولم ينجح حتى الآن في الفوز في 4 مباريات مع الأخضر حيث خسر 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

المدرب الإيطالي خاض أول مباراة له مع المنتخب السعودي أمام منتخب كوستاريكا يوم 8 سبتمبر الماضي وخسر الأخضر بنتيجة 3/ 1، وفي يوم 12 سبتمبر الماضي، خسر المنتخب السعودي من منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

وفي اللقاء الثالث يوم الجمعة 13 أكتوبر تعادل المنتخب السعودي مع نيجيريا بنتيجة 2/ 2 وفي يوم 17 أكتوبر خسر الأخضر من مالي أي أن المنتخب السعودي لم يذق طعم الفوز مع المدرب الإيطالي منذ 40 يومًا، بمعدل 360 دقيقة.

وقال أحد المشجعين بعد الخسارة من مالي: “لويس كاسترو المدرب المناسب لـ منتخب السعودية إذا كان مانشيني لا يناسب المنتخب، أو قبول الحقيقة أن المدرب قدراته الفنية لا تناسب الأخضر، وذلك بعد اختراعه مركز الظهير لحسان تمبكتي الذي يملك النخبة الحقيقة”.

وكان مانشيني قرر الاعتماد على النجم محمد كنو كقلب دفاع بجانب علي البليهي في مباراة السعودية ومالي بعد إصابة علي لاجامي رغم وجود عبدالإله العمري على دكة البدلاء قبل أن يعتمد عليه في نهاية الأمر.

 

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