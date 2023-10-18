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في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

منتخب المغرب يُمطر شباك ليبيريا بثلاثية

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
منتخب المغرب يُمطر شباك ليبيريا بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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حقق منتخب المغرب فوزًا كبيرًا على منتخب ليبيريا بثلاثية دون رد مساء الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها العام المقبل في دولة كوت ديفوار.

وسجل اللاعب أمين حارث الهدف الأول لـ المغرب في الدقيقة الـ45.

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صدارة لـ منتخب المغرب

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب أسود الأطلس تألقه حيث سجل هدفين عبر كل من أيوب الكعبي وأمين عدلي في الدقيقتين الـ 60 والـ90.

منتخب المغرب وليبيريا - 3

وبعد الفوز، أصبح رصيد المغرب 9 نقاط في المركز الأول في المجموعة الـ11، بينما تجمد رصيد ليبيريا عند نقطة في المركز الثالث.

منتخب المغرب وليبيريا - 4

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