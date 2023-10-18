منتخب المغرب يُمطر شباك ليبيريا بثلاثية

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حقق منتخب المغرب فوزًا كبيرًا على منتخب ليبيريا بثلاثية دون رد مساء الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها العام المقبل في دولة كوت ديفوار.
وسجل اللاعب أمين حارث الهدف الأول لـ المغرب في الدقيقة الـ45.
وفي الشوط الثاني، واصل منتخب أسود الأطلس تألقه حيث سجل هدفين عبر كل من أيوب الكعبي وأمين عدلي في الدقيقتين الـ 60 والـ90.
وبعد الفوز، أصبح رصيد المغرب 9 نقاط في المركز الأول في المجموعة الـ11، بينما تجمد رصيد ليبيريا عند نقطة في المركز الثالث.