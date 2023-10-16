منتخب النمسا يخطف بطاقة التأهل لـ يورو 2024

انتهت، منذ قليل، مباراة النمسا ضد أذربيجان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، بفوز منتخب النمسا بهدف دون رد.

فوز منتخب النمسا ضد أذربيجان

وبدأت المباراة بشكل ضاغط من منتخب النمسا الأول لكرة القدم، حيث كان يحتاج إلى الفوز ضد أذربيجان اليوم، لضمان التأهل أو تجنب الخسارة بفارق 3 أهداف أو أكثر مع فوز بلجيكا أو تعادلها أمام السويد.

وحاول لاعبو النمسا هز شباك منتخب أذربيجان الأول لكرة القدم في الشوط الأول ولكن دون جدوى، قبل أن ينجح البديل مارسيل سابيتزر في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء عند الدقيقة 48.

واستمرت المحاولات، وكاد تورال بايماروف أن يسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، ولكن مرت تسديدته بجانب القائم، لتنتهي المباراة بفوز منتخب النمسا الأول لكرة القدم ضد أذربيجان بهدف، وتأهله رسميًّا إلى “يورو 2024”.

ترتيب المجموعة في تصفيات يورو 2024

ورفعت النمسا رصيدها إلى 16 نقطة، لتحتل المركز الثاني في المجموعات السادسة بتصفيات “يورو 2024“، وبفارق المواجهات المباشرة عن منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم المتصدر، فيما حلت السويد في المركز الثالث بـ10 نقاط.