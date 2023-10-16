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بعد الفوز على أذربيجان بهدف

منتخب النمسا يخطف بطاقة التأهل لـ يورو 2024

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
منتخب النمسا يخطف بطاقة التأهل لـ يورو 2024
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة النمسا ضد أذربيجان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، بفوز منتخب النمسا بهدف دون رد.

فوز منتخب النمسا ضد أذربيجان

وبدأت المباراة بشكل ضاغط من منتخب النمسا الأول لكرة القدم، حيث كان يحتاج إلى الفوز ضد أذربيجان اليوم، لضمان التأهل أو تجنب الخسارة بفارق 3 أهداف أو أكثر مع فوز بلجيكا أو تعادلها أمام السويد.

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منتخب النمسا ضد أذربيجان
جانب من المباراة – المصدر oefb

وحاول لاعبو النمسا هز شباك منتخب أذربيجان الأول لكرة القدم في الشوط الأول ولكن دون جدوى، قبل أن ينجح البديل مارسيل سابيتزر في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء عند الدقيقة 48.

منتخب النمسا ضد أذربيجان
جانب من المباراة – المصدر oefb

واستمرت المحاولات، وكاد تورال بايماروف أن يسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، ولكن مرت تسديدته بجانب القائم، لتنتهي المباراة بفوز منتخب النمسا الأول لكرة القدم ضد أذربيجان بهدف، وتأهله رسميًّا إلى “يورو 2024”.

 

منتخب النمسا ضد أذربيجان
جانب من المباراة – المصدر oefb

ترتيب المجموعة في تصفيات يورو 2024

ورفعت النمسا رصيدها إلى 16 نقطة، لتحتل المركز الثاني في المجموعات السادسة بتصفيات “يورو 2024“، وبفارق المواجهات المباشرة عن منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم المتصدر، فيما حلت السويد في المركز الثالث بـ10 نقاط.

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