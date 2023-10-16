الأخضر يختتم استعداداته لمالي في غياب تمبكتي منتخب النمسا يخطف بطاقة التأهل لـ يورو 2024 توضيحان مهمان بشأن الضمان الاجتماعي وحافز الاستدامة ديانج يُغادر معسكر مالي قبل مواجهة السعودية مسابقة من تركي آل الشيخ والجائزة 100 ألف دولار هدف قاتل يمنح الجزائر التعادل ضد منتخب مصر ترامب ممنوع من الحديث عن هؤلاء أنشيلوتي عن قيادة البرازيل: مجرد شائعات! إيجور بيسكان يستعد لقيادة الشباب انقضت المهلة والإبل السائبة خارج منطقة الخنفة
انتهت، منذ قليل، مباراة النمسا ضد أذربيجان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، بفوز منتخب النمسا بهدف دون رد.
وبدأت المباراة بشكل ضاغط من منتخب النمسا الأول لكرة القدم، حيث كان يحتاج إلى الفوز ضد أذربيجان اليوم، لضمان التأهل أو تجنب الخسارة بفارق 3 أهداف أو أكثر مع فوز بلجيكا أو تعادلها أمام السويد.
وحاول لاعبو النمسا هز شباك منتخب أذربيجان الأول لكرة القدم في الشوط الأول ولكن دون جدوى، قبل أن ينجح البديل مارسيل سابيتزر في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء عند الدقيقة 48.
واستمرت المحاولات، وكاد تورال بايماروف أن يسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، ولكن مرت تسديدته بجانب القائم، لتنتهي المباراة بفوز منتخب النمسا الأول لكرة القدم ضد أذربيجان بهدف، وتأهله رسميًّا إلى “يورو 2024”.
ورفعت النمسا رصيدها إلى 16 نقطة، لتحتل المركز الثاني في المجموعات السادسة بتصفيات “يورو 2024“، وبفارق المواجهات المباشرة عن منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم المتصدر، فيما حلت السويد في المركز الثالث بـ10 نقاط.