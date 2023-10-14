Icon

كريستيانو رونالدو يقود البرتغال لـ يورو 2024 Icon أسعار النفط تقفز بنحو 6% Icon أطعمة تزيد عدد الصفائح الدموية Icon تسريبات .. ليونيل ميسي يحسم جائزة الكرة الذهبية 2023 Icon أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة السعودية ونيجيريا Icon فعاليات وأجنحة مميزة في سوق مهرجان العلا للتمور Icon تكريم خاص لـ رونالدو قبل مباراة البرتغال وسلوفاكيا Icon بطولة بريطانيا للملاكمة للوزن الثقيل ضمن نزالات Undercard Icon المعلمة نورة آل سرور تحقق جائزة فاركي العالمية Icon نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مباريات الجولة السابعة

منتخب فرنسا يهزم هولندا بثنائية ويصعد لـ يورو 2024

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
منتخب فرنسا يهزم هولندا بثنائية ويصعد لـ يورو 2024
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وذلك بعد فوزه على منتخب هولندا في الجولة السابعة الجمعة في تصفيات اليورو بنتيجة 2/ 1.

منتخب فرنسا يتأهل

المنتخب الفرنسي كان أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد سجله كيليان مبابي في الدقيقة السابعة.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباراة آرسنال ضد مان سيتي والقنوات الناقلة

موعد مباراة آرسنال ضد مان سيتي والقنوات الناقلة

قناة abc الأمريكية: محمد بن سلمان الزعيم العربي الوحيد الذي أظهر دعمًا مباشرًا للفلسطينيين

قناة abc الأمريكية: محمد بن سلمان الزعيم العربي الوحيد الذي أظهر دعمًا...

وفي الشوط الثاني سجل مبابي الهدف الثاني لمنتخب الديوك في الدقيقة الـ 54، ثم قلص اللاعب هارتمان الفارق للمنتخب الهولندي في الدقيقة الـ 85.

مبابي - منتخب فرنسا

وبعد الفوز، أصبح رصيد المنتخب الفرنسي 18 نقطة في المركز الأول في المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد منتخب هولندا عند 9 نقاط في المركز الثالث.

هولندا وفرنسا - 123

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سكان الحوز المغربية يشعرون بهزة أرضية جديدة
العالم

سكان الحوز المغربية يشعرون بهزة أرضية جديدة

العالم
‏الشمس لن تشرق إلا بعد 170 يومًا على هذه الأماكن
العالم

‏الشمس لن تشرق إلا بعد 170 يومًا...

العالم
أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 203 ريالات
السوق

أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ...

السوق
مشاهد مذهلة لتدفق شلالات السليمات شرق مكة المكرمة
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة لتدفق شلالات السليمات شرق مكة...

السعودية اليوم
وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”
حصاد اليوم

وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”

حصاد اليوم
العصيمي: 6 أمور يحتاجها النصر قبل الشتوية
آخر الاخبار

العصيمي: 6 أمور يحتاجها النصر قبل الشتوية

آخر الاخبار
العاصفة أوفيليا تضرب ولايات أمريكية وتهدد بفيضانات
حصاد اليوم

العاصفة أوفيليا تضرب ولايات أمريكية وتهدد بفيضانات

حصاد اليوم
تيك توك يطمئن المستخدمين الأوروبيين على بياناتهم
تكنولوجيا

تيك توك يطمئن المستخدمين الأوروبيين على بياناتهم

تكنولوجيا