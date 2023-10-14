منتخب فرنسا يهزم هولندا بثنائية ويصعد لـ يورو 2024

صعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وذلك بعد فوزه على منتخب هولندا في الجولة السابعة الجمعة في تصفيات اليورو بنتيجة 2/ 1.

منتخب فرنسا يتأهل

المنتخب الفرنسي كان أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد سجله كيليان مبابي في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني سجل مبابي الهدف الثاني لمنتخب الديوك في الدقيقة الـ 54، ثم قلص اللاعب هارتمان الفارق للمنتخب الهولندي في الدقيقة الـ 85.

وبعد الفوز، أصبح رصيد المنتخب الفرنسي 18 نقطة في المركز الأول في المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد منتخب هولندا عند 9 نقاط في المركز الثالث.