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في مباراة تركيا

منتخب كرواتيا يتلقى أول هزيمة له في تصفيات يورو 2024

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٣ مساءً
منتخب كرواتيا يتلقى أول هزيمة له في تصفيات يورو 2024
المواطن - فريق التحرير

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تلقى منتخب كرواتيا أول هزيمة له في تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وذلك بعد الخسارة أمس من المنتخب التركي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة.

ملخص مباراة منتخب كرواتيا ضد تركيا

وكان اللاعب باريس يلماز سجل الهدف الوحيد للمنتخب التركي في المباراة بالدقيقة الـ30.

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المنتخب التركي صعد لصدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز في التصفيات ليصبح رصيده 13 نقطة، أما المنتخب الكرواتي فيتواجد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

كرواتيا ضد تركيا

المنتخب الكرواتي يستعد لمواجهة منتخب ويلز بعد غدٍ الأحد في الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024، حيث يطمح المنتخب الكرواتي في الفوز وتعويض خسارة الأمس.

منتخب كرواتيا ضد تركيا - 2

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