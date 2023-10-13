وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية وظائف شاغرة للجنسين بمتاجر الرقيب منتخب كرواتيا يتلقى أول هزيمة له في تصفيات يورو 2024 صندوق الشهداء يطلق حملة تبرع بالدم في عدد من المناطق الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 69 قاضيًا بديوان المظالم 8 معايير لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية منها آلية التعويض ومدة قطع التيار القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا رئيس فلسطين يحذر بلينكن: تهجير الفلسطينيين من غزة نكبة ثانية لهم توقعات بموجة باردة مغبرة تغطي معظم السعودية تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة نيجيريا
تلقى منتخب كرواتيا أول هزيمة له في تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وذلك بعد الخسارة أمس من المنتخب التركي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة.
وكان اللاعب باريس يلماز سجل الهدف الوحيد للمنتخب التركي في المباراة بالدقيقة الـ30.
المنتخب التركي صعد لصدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز في التصفيات ليصبح رصيده 13 نقطة، أما المنتخب الكرواتي فيتواجد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.
المنتخب الكرواتي يستعد لمواجهة منتخب ويلز بعد غدٍ الأحد في الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024، حيث يطمح المنتخب الكرواتي في الفوز وتعويض خسارة الأمس.