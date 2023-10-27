مندوب السعودية بالأمم المتحدة: ندين استهداف المدنيين ونرفض تهجيرهم من غزة

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أكد عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، مندوب السعودية بالأمم المتحدة، أن اتساع الصراع في فلسطين يهدد الأمن في المنطقة بأكملها.
وتابع مندوب المملكة بالأمم المتحدة: نعرب عن أسفنا لازدواجية المعايير بخصوص غزة، وندين استهداف المدنيين ونرفض تهجيرهم من غزة.
وأضاف السفير أنه على الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الفلسطينيين، مؤكدًا على أهمية دفع عملية السلام ضمن قرارات الشرعية الدولية.
وفي وقت سابق، طالب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: إنه لابد من وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.
وأضاف: “رسالتنا واضحة لابد من وقف إطلاق النار ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل“.
وتابع الأمير فيصل بن فرحان: “لا سلام في المنطقة من دون حل عادل”، مضيفًا: “والمساعدات إلى غزة غير كافية ويجب توفير ممرات آمنة”.