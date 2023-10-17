Icon

تعديل الرواتب هل يؤثر على دعم حساب المواطن؟ Icon طيران ناس يطلق رحلة مباشرة بين أنقرة وجدة ابتداءً من 7 نوفمبر Icon بموافقة الملك سلمان.. منح 300 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة Icon رد قاس من بالوتيلي ضد إبراهيموفيتش Icon موعد إجازات الفصل الدراسي الأول المتبقية Icon إيقاف 14 شخصاً احتالوا على مواطنين بحجة الاستثمار في العملات الرقمية Icon رصاصة في الصدر تنهي حياة منفذ هجوم بلجيكا Icon جماهير هولندا تدين بالفضل لـ فان دايك Icon موعد صرف حساب المواطن حال قبول اعتراض الأهلية Icon صرف 48 مليون ريال لـ 8 آلاف مواطن استفادوا من دعم الشهادات الاحترافية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
تعرضت لانتقادات وهجوم بعد دعمها لفلسطين

منصات عالمية تحذف أغنية لطيفة التونسية

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
منصات عالمية تحذف أغنية لطيفة التونسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني بعد الأحداث التي شهدتها غزة، واستهداف المدنيين من قبل طيران الاحتلال.

لطيفة تتضامن مع فلسطين

وأعادت لطيفة نشر أغنيتها “إلى طغاة العام”، عبر حسابها في إنستغرام، تضامناً منها مع فلسطين وأهل غزة.

قد يهمّك أيضاً
خطوات معرفة استحقاقك في حساب المواطن

خطوات معرفة استحقاقك في حساب المواطن

التشكيل الرسمي لـ مباراة مصر والجزائر

التشكيل الرسمي لـ مباراة مصر والجزائر

منصات تحذف أغنية لطيفة

وبعد أيام من إعادة لطيفة نشر أغنيتها “إلى طغاة العالم” عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” حذفت بعض منصات السوشيال ميديا ومواقع الأغاني العالمية الأغنية، وهي من كلمات أبو القاسم الشابي وألحان جمال سلامة.

كفك مخضوبة من دماه

وكانت لطيفة قد أعادت نشر الأغنية، بعد تصاعد وتيرة الأحداث في غزة، وعلّقت عليها قائلةً: “حسبي الله ونِعم الوكيل، ألا أيها الظالم المستبد… حبيب الظلام، عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف… وكفك مخضوبة من دماه، وسرت تشوّه سحر الوجود… وتبذر شوك الأسى في رُباه”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة
آخر الاخبار

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة

آخر الاخبار
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا
العالم

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا

العالم
مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع
العالم

مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع

العالم
هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟
أخبار رئيسية

هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي...

أخبار رئيسية
بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر إلى نهر المسيسبي
السعودية اليوم

إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة

السوق
سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى مستوى في أسبوعين
السوق

سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى...

السوق