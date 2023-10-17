منصات عالمية تحذف أغنية لطيفة التونسية

عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني بعد الأحداث التي شهدتها غزة، واستهداف المدنيين من قبل طيران الاحتلال.

لطيفة تتضامن مع فلسطين

وأعادت لطيفة نشر أغنيتها “إلى طغاة العام”، عبر حسابها في إنستغرام، تضامناً منها مع فلسطين وأهل غزة.

منصات تحذف أغنية لطيفة

وبعد أيام من إعادة لطيفة نشر أغنيتها “إلى طغاة العالم” عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” حذفت بعض منصات السوشيال ميديا ومواقع الأغاني العالمية الأغنية، وهي من كلمات أبو القاسم الشابي وألحان جمال سلامة.

كفك مخضوبة من دماه

وكانت لطيفة قد أعادت نشر الأغنية، بعد تصاعد وتيرة الأحداث في غزة، وعلّقت عليها قائلةً: “حسبي الله ونِعم الوكيل، ألا أيها الظالم المستبد… حبيب الظلام، عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف… وكفك مخضوبة من دماه، وسرت تشوّه سحر الوجود… وتبذر شوك الأسى في رُباه”.