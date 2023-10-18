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مقابل كتابة المنشورات والرد عليها والإعجاب عبر المنصة

منصة إكس تفرض رسومًا سنوية بقيمة 1 دولار على المستخدمين الجدد

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
منصة إكس تفرض رسومًا سنوية بقيمة 1 دولار على المستخدمين الجدد
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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بدأت منصة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، في فرض رسوم سنوية قدرها دولار أمريكي واحد على المستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين، في خطوة تقول الشركة المملوكة لإيلون ماسك بأنها تستهدف مكافحة الروبوتات.

إكس تفرض رسوم سنوية

وقالت مجلة Fortune: إنه لأول مرة أعلنت منصة إكس عن خطة الاشتراك، والتي تكلف دولارًا أمريكيًّا واحدًا سنويًّا من أجل كتابة المنشورات والرد وإعادة التغريد والإعجاب عبر منصة إكس المعروفة سابقًا باسم تويتر.

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بدأت شبكة “X”، المعروفة سابقًا باسم “تويتر”، في اختبار فرض رسوم اشتراك سنوية قدرها دولار واحد للحسابات الجديدة على منصة التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن أصحابها من النشر والتفاعل مع مستخدمين آخرين، مبررة هذه الخطوة بأنها تقلل البريد العشوائي وتقضي على الحسابات الروبوتية الآلية، مع التصدي للتلاعب بخدمتها.

تفاصيل الحصول على خدمة إكس

وأضاف حساب الشبكة، في منشور لها، أن الاختبار الذي أطلقت عليه اسم “Not a Bot” أو ما يعني “ليس روبوتًا” طُرح بالفعل في نيوزيلندا والفلبين. ولن يتمكن المستخدمون الجدد الذين لا يدفعون الرسوم من اتخاذ إجراءات معينة على الموقع دون اشتراك، بما في ذلك كتابة المنشورات أو الإعجاب أو الرد أو وضع إشارة مرجعية.

سيُطلب من الحسابات الجديدة التي تم إنشاؤها في نيوزيلندا والفلبين أولًا التحقق من رقم هاتفهم، ثم دفع رسوم سنوية قدرها دولار أمريكي واحد لتتمكن من النشر، والإعجاب، والرد، وإعادة النشر، واقتباس المشاركات، ووضع إشارة مرجعية.

خدمات مقابل الرسوم الجديدة

وقالت X في المنشور: “سيتمكن المستخدمون الجدد الذين ينسحبون من الاشتراك فقط من اتخاذ إجراءات القراءة فقط، مثل: قراءة المنشورات ومشاهدة مقاطع الفيديو ومتابعة الحسابات”.

ويهدف هذا البرنامج الجديد إلى الحماية ضد الروبوتات ومرسلي البريد العشوائي الذين يحاولون التلاعب بالمنصة وتعطيل تجربة مستخدمي X الآخرين. وقال المنشور: “نتطلع إلى مشاركة المزيد حول النتائج قريبًا”.

برنامج تجريبي

تنص الشروط والأحكام على أن الرسوم الجديدة هي برنامج تجريبي، ويجب على المستخدمين الذين قاموا بالتسجيل الموافقة على دفع الاشتراك المتكرر.

وأشار ماسك لأول مرة إلى إمكانية فرض رسوم على جميع المستخدمين الشهر الماضي في مقابلة مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن الخطة الحالية تقتصر على المستخدمين الجدد فقط.

انخفاض إيرادات المنصة

منذ أن قام Musk بتطبيق منتج العلامة الزرقاء المميزة X، والذي يكلف 11 دولارًا شهريًّا في الولايات المتحدة لأجهزة iPhone، و11 جنيهًا إسترلينيًّا في المملكة المتحدة و19 دولارًا أستراليًّا، لم تمنع الخدمة المحتالين الذين يستخدمون حسابات X المميزة لاستهداف المستخدمين على المنصة.

تأتي هذه الخطوة لفرض رسوم على المستخدمين الجدد في الوقت الذي يرى فيه ماسك طرقًا بديلة لتحقيق الإيرادات من الإعلانات، وقال Musk: إن مقاطعة المعلنين منذ استحواذه على المنصة بشأن إدارته للمحتوى غير المناسب أو الذي يحض على الكراهية قد تسبب في انخفاض إيرادات الإعلانات بنسبة 60%.

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