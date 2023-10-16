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خلال مباراة مالي الودية

مهاجمو الأخضر يبحثون عن الهدف الأول في 2023

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
مهاجمو الأخضر يبحثون عن الهدف الأول في 2023
المواطن - فريق التحرير

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تغيب بصمة المهاجمين عن أهداف الأخضر خلال منافسات العام الحالي، ما يُحفزهم لاستعادة بريقهم والظهور بشكل مميز خلال مباراة مالي الودية.

مباراة السعودية ضد مالي

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد مالي الودية، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “بورتيماو”، وذلك في ختام معسكر الأخضر الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا.

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المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

مهاجمو الأخضر يسعون لهز الشباك

وتضم قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، 5 مهاجمين، وهم؛ صالح الشهري، عبدالله الحمدان، فراس البريكان، هارون كمارا ومحمد مران، ويأمل المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني في استعادتهم لحاسة التهديف غدًا.

المنتخب السعودي - منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وخاض الأخضر 8 مباريات في عام 2023، بينهم 3 مواجهات ضمن منافسات بطولة كأس الخليج التي خاضها منتخب السعودية بالصف الثاني، وتمكن الصقور من إحراز 8 أهداف عن طريق الأجنحة ولاعبي الدفاع والوسط.

ويعود آخر هدف سجله مهاجم لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، عندما هز صالح الشهري شباك الأرجنتين في المباراة التي حسمها الصقور بنتيجة 2/ 1.

صالح الشهري
الشهري – المصدر @SaudiNT

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