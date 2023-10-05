مهرجان امرؤ القيس بعين “المواطن”: فعاليات مختلفة وحرف لا تُنسى

وثقت صحيفة “المواطن” مهرجان امرؤ القيس شاعر الغزل 2023 الذي تنظمه وزارة الثقافة خلال الفترة 4- 12 أكتوبر في محافظة الدرعية بالرياض.

ويمنح المهرجان الزوار تجربة فريدة من نوعها يعيشون خلالها فعالياتٍ مستوحاةً من حياة الشاعر في عصره، فيما يأتي مهرجان امرؤ القيس شاعر الغزل 2023 ذلك ضمن مبادرة عام الشعر العربي 2023 التي تسعى إلى تعزيز مكانة الشعر العربي في ثقافة الفرد.

حضور كبير

ورصدت “المواطن” الحضور الكبير للمهرجان الذي يسلط الضوء على سيرة وحياة الشاعر ويعيد إحياء قصائده بقالب إبداعي.

وضم المهرجان معرض الشاعر الذي يعرض أعمالًا فنية مرتبطة بالمعلقات السبع أشكالًا مختلفة للتعبير والإبداع، وركنًا مخصصًا للتوثيق البصري، مركِّزًا من خلال ذلك على الشعراء وأشعارهم والمحيطِ الذي عاشوا فيه عبر موادَّ مرئيةٍ متميزة تكون في منطقتين، أولاهما للعرض المرئي، والأخرى للعرض التفاعلي.

كذلك يضم المهرجان منطقة السوق المكونة من أركانٍ للحرف اليدوية والتي يتعرف بها الزوار على مجموعة من الحرف والصناعات اليدوية على أيدي حرفيين وحرفيات متميزين في هذا المجال، وينفاعلون مع الزوار بالمشاركة في صناعتها.

ومن أبرز هذه الحِرف والصناعات الموجودة صناعة الورق، وحِرفة الخوص، وحِرفة التطريز، وصناعة الفخار، وصناعة الحُليّ.