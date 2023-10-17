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طالبوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرحيل

مواجهات بين محتجين وقوات الأمن الفلسطينية في رام الله

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
مواجهات بين محتجين وقوات الأمن الفلسطينية في رام الله
المواطن - فريق التحرير

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اندلعت مواجهات مساء الثلاثاء بين متظاهرين طالبوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرحيل وقوات الأمن الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وسط حرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع خلال التظاهرة التي خرجت بعد غارة إسرائيلية، قتلت 500 شخص على الأقل في ساحة مستشفى في قطاع غزة.

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ونُظمت التظاهرة التي شارك فيها مئات الفلسطينيين وسط مدينة رام الله، حيث مقر السلطة الفلسطينية، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن المتظاهرين هتفوا بشعارات من بينها “الشعب يريد إسقاط الرئيس”، و”ارحل”.

 

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن غارة جوية إسرائيلية اليوم الثلاثاء أصابت مستشفى المعمداني في مدينة غزة المكتظ بالجرحى والفلسطينيين الآخرين الذين يبحثون عن مأوى؛ ما أسفر عن مقتل المئات.

وأظهرت صور من المستشفى الأهلي النيران تلتهم قاعات المستشفى، وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة. وقالت الوزارة: إن ما لا يقل عن 800 شخص قُتلوا.

وأصبحت مستشفيات عدة في مدينة غزة ملجأ لمئات الأشخاص، على أمل تجنب القصف بعد أن أمرت إسرائيل جميع سكان المدينة والمناطق المحيطة بها بالإخلاء إلى جنوب قطاع غزة.

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