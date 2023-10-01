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لقطات تظهر المهمة شبه المستحيلة في القرم

مواجهة أوكرانية روسية في البحر على طريقة أفلام جيمس بوند

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
مواجهة أوكرانية روسية في البحر على طريقة أفلام جيمس بوند
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اشتعلت مواجهة روسية أوكرانية في عرض البحر، بعد هجوم شنته الكوماندوز الأوكرانية على مقر قيادة الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها منذ أكثر من عام.

مهمة شبه مستحيلة

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية: إنه في ساعات الليل المتأخرة انطلق عشرون فردًا من الضفادع البشرية محملين بالبنادق والقنابل اليدوية والصواريخ في مهمة جريئة داخل شبه جزيرة القرم، والتي أمضت روسيا سنوات في تحويلها إلى حصن منيع.

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ووصفت الصحيفة البريطانية المهمة بشبه المستحيلة على طريقة أفلام جيمس بوند، حيث أمضت مجموعة كوماندوز شهرًا في التخطيط لتلك المهمة، وكان الهدف من هذه المهمة هو تدمير محطة حرب إلكترونية روسية كانت تؤدي إلى شل أنظمة تحديد المواقع الأوكرانية والتشويش على الطائرات بدون طيار والصواريخ أيضًا.

مواجهة في القرم

قصفت السفن الأوكرانية ساحل شبه جزيرة القرم بنيران المدافع الرشاش لإلهاء الروس، عن هدف القوات الأوكرانية في تدمير المحطة، وأظهرت اللقطات المواجهة العنيفة التي اشتعلت في وسط البحر بين القوات الروسية الأوكرانية.

ودارت معركة لعدة ساعات، بين السفن الأوكرانية، التي كانت تطلق صواريخ مضادة للطائرات، وبين الطائرات الحربية الروسية التي تحلق في الأعلى.

هجمات صاروخية

وفي سياق متصل، شنّت القوات الأوكرانية الجمعة الماضية هجومًا صاروخيًّا على مقر الأسطول الروسي في ميناء سيفاستوبول المطل على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم؛ ما تسبب في اندلاع حريق حسبما أعلن حاكم المدينة، فيما قالت وزارة الخارجية الروسية: إن جنديًّا لقي حتفه جراء القصف.

أعلن ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول، في منشور على تليجرام، بأن صاروخًا أوكرانيًّا واحدًا على الأقل، قد أصاب الجمعة مقر الأسطول الروسي في ميناء المدينة المطل على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم؛ ما أدى لنشوب حريق.

في سياق منفصل، قالت وزارة الخارجية الروسية: إن جنديًّا لقي حتفه جراء القصف، فيما أسقطت الدفاعات الجوية خمسة صواريخ إجمالًا.

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