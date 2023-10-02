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عدد من الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم

مواطنات: شروط الضمان الاجتماعي بشأن السكن تعجيزية

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ صباحاً
مواطنات: شروط الضمان الاجتماعي بشأن السكن تعجيزية
المواطن - فريق التحرير

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شكت مواطنات من بعض الشروط التي وصفوها بأنها تعجيزية للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور.

شروط السكن:

وعبر حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منصة إكس، قالت مواطنة: إن المطلقات بدون أطفال مظلومات في الضمان الاجتماعي المطور ولا أحد ينظر إلى وضعهن، واصفةً الشروط للحصول على الدعم تعجيزية، لأنها يجب عليها أن تستقل في السكن مقابل الحصول على ألف ريال من الضمان رغم أن هذا المبلغ لا يكفي الإيجار أو المصاريف.

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كما شكت مواطنة أخرى تدعى ريما الرويلي من أنه تم قطع راتب الضمان الاجتماعي الخاص بها لأنها غير مستقلة بالسكن، متابعة بتعجب: يعني أمي أرملة ومستأجرة أتركها أنا وأروح أستأجر بعد؟! يعني أعطي راتب الضمان لصاحب العقار؟!”.

شروط الضمان الاجتماعي

وبحسب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المطلقة أو الأرملة التي ليس لديها صك ملكية ولا عقد إيجار للمنزل الذي تقيم فيه، يمكن إثبات بيانات السكن الذي تقيم فيه ولا يشترط أن يكون باسمها بشرط أن تكون المطلقة أو الأرملة لديها أبناء يقيمون معها.

حالات إيقاف الضمان الاجتماعي

يذكر أنه هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف الضمان الاجتماعي المطور منها ما يلي:

  • تجاوز الدخل الشهري للأسرة حد الدخل المانع من الحصول على الدعم.
  • عدم تطابق البيانات المقدمة من المستفيد مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية.
  • عدم وجود عقد إيجار باسم المستفيد.
  • عدم تطابق العنوان في عقد الإيجار مع العنوان الوطني.
  • عدم التزام المستحق القابل للتأهيل بخطة تأهيله.
  • إقامة المستحق إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

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