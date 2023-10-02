مواطنات: شروط الضمان الاجتماعي بشأن السكن تعجيزية أهالي شثاث في أملج: انقطاع الكهرباء يحدث يوميًّا ويستمر ساعات السفير الفرنسي يحتفي بالقهوة السعودية في يومها العالمي انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 222.35 ريال حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية بمصر وسقوط مصابين أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى شركة النهدي وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة
شكت مواطنات من بعض الشروط التي وصفوها بأنها تعجيزية للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور.
وعبر حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منصة إكس، قالت مواطنة: إن المطلقات بدون أطفال مظلومات في الضمان الاجتماعي المطور ولا أحد ينظر إلى وضعهن، واصفةً الشروط للحصول على الدعم تعجيزية، لأنها يجب عليها أن تستقل في السكن مقابل الحصول على ألف ريال من الضمان رغم أن هذا المبلغ لا يكفي الإيجار أو المصاريف.
كما شكت مواطنة أخرى تدعى ريما الرويلي من أنه تم قطع راتب الضمان الاجتماعي الخاص بها لأنها غير مستقلة بالسكن، متابعة بتعجب: يعني أمي أرملة ومستأجرة أتركها أنا وأروح أستأجر بعد؟! يعني أعطي راتب الضمان لصاحب العقار؟!”.
وبحسب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المطلقة أو الأرملة التي ليس لديها صك ملكية ولا عقد إيجار للمنزل الذي تقيم فيه، يمكن إثبات بيانات السكن الذي تقيم فيه ولا يشترط أن يكون باسمها بشرط أن تكون المطلقة أو الأرملة لديها أبناء يقيمون معها.
يذكر أنه هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف الضمان الاجتماعي المطور منها ما يلي: