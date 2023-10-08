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مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصي

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في مركز قياس مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية “التخصصي” للوظائف التعليمية.

اختبار الرخصة المهنية التخصصي

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أن مواعيد اختبار الرخصة المهنية التخصصي كالتالي:

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أولا: للرجال

– لمن هم على رأس العمل : ١٤٤٥/٤/٨هـ الموافق 23 أكتوبر 2023م.

– للجميع : ١٤٤٥/٤/١٠هـ الموافق 25 أكتوبر 2023م.

ثانياً: للنساء

– لمن هُن على رأس العمل: ١٤٤٥/٤/١٥هـ الموافق 30 أكتوبر 2023م.

– للجميع: ١٤٤٥/٤/١٧هـ الموافق 1 نوفمبر 2023م.

استمرار التسجيل

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن التسجيل في الاختبارات يستمر للجميع حتى ٢٤ يناير ٢٠٢٤ م.

تسهيل الإجراءات

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت في وقت سابق عن تحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

يأتي ذلك تسهيلًا لإجراءات إصدار الرخصة بحذف شرط عند التقدم بطلب إصدار الرخصة، يجب ألا يكون قد مضى أكثر من سنة ميلادية على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي)، إضافة إلى تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة، حيث تضمن بأن تبدأ مدة سريان الرخصة المهنية من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها.

مدة سريان الرخصة

ويتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة من خلال ثلاث حالات، الأولى في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة.

والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.

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