نواف العقيدي يثير أزمة في النصر عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق النفط العالمية السعودية تعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا زلزال أفغانستان مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصي السعودية تنفذ “تمرين الأمن السيبراني” في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات وزير الطاقة: الرياض تشهد تحولاً جذرياً ونفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 256 ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1000 قتيل الخطوط الحديدية تُطلق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية في السعودية المراعي تربح 486 مليون ريال خلال الربع الثالث
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في مركز قياس مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية “التخصصي” للوظائف التعليمية.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أن مواعيد اختبار الرخصة المهنية التخصصي كالتالي:
– لمن هم على رأس العمل : ١٤٤٥/٤/٨هـ الموافق 23 أكتوبر 2023م.
– للجميع : ١٤٤٥/٤/١٠هـ الموافق 25 أكتوبر 2023م.
– لمن هُن على رأس العمل: ١٤٤٥/٤/١٥هـ الموافق 30 أكتوبر 2023م.
– للجميع: ١٤٤٥/٤/١٧هـ الموافق 1 نوفمبر 2023م.
وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن التسجيل في الاختبارات يستمر للجميع حتى ٢٤ يناير ٢٠٢٤ م.
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت في وقت سابق عن تحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.
يأتي ذلك تسهيلًا لإجراءات إصدار الرخصة بحذف شرط عند التقدم بطلب إصدار الرخصة، يجب ألا يكون قد مضى أكثر من سنة ميلادية على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي)، إضافة إلى تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة، حيث تضمن بأن تبدأ مدة سريان الرخصة المهنية من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها.
ويتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة من خلال ثلاث حالات، الأولى في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها.
والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة.
والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.