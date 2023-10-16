قتيلان بإطلاق نار في بروكسل وفرار المشتبه به المقصود بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان موسم الرياض يطلق مسابقتين لنزال أشرس رجل على وجه الأرض مورينيو يرحل عن روما بنهاية الموسم كريستيانو رونالدو الأكثر تسجيلًا للأهداف في العالم 2023 مهاجمو الأخضر يبحثون عن الهدف الأول في 2023 6 حلول بسيطة لعلاج الصداع المديفر يواصل استضافة كبار المسؤولين والمفكرين في الصورة رونالدو يسجل ثنائية ويتصدر ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024 الأخضر يختتم استعداداته لمالي في غياب تمبكتي
يبدو أن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، قد اقترب من الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي.
وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، جيانلوكا دي مارزيو، أن المدير الفني البرتغالي سيترك روما بنهاية عقده الصيف المقبل.
وأضاف جيانلوكا دي مارزيو: “مورينيو لن يجدد عقده، ولا توجد مفاوضات جارية، ولم تحدث أي مفاوضات أبدا.. لذلك سيرحل في يونيو”.
وبشأن إمكانية اتجاه المدرب البرتغالي للتدريب في دوري روشن السعودي بالموسم المقبل، علق قائلًا: “بالتأكيد بمجرد أن يصبح مورينيو حرًّا، فإن الأندية السعودية ستحاول معه مرة أخرى”.
وواصل تصريحاته قائلًا: “يبقى أن نرى في ماذا يفكر المدرب البرتغالي عن مستقبله، سواء كان يريد تدريب ناد أوروبي جديد أو الذهاب إلى السعودية”.
وأضاف: “هناك بعض الأشياء عن مالك روما لا يحبها مورينيو، وبعض الأشياء في المدرب لا يحبها المالك أيضًا، لذلك في الوقت الحالي لا توجد أي تلميحات إلى أنهم سيجتمعون لمناقشة تمديد العقد، لكن أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم”.
وارتبط اسم المدرب البرتغالي بالتدريب في دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية، حيث تلقى أكثر من عرض، إلا أنه أصر على البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما هذا الموسم.