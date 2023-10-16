مورينيو يرحل عن روما بنهاية الموسم

يبدو أن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، قد اقترب من الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي.

مورينيو يقرر الرحيل

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، جيانلوكا دي مارزيو، أن المدير الفني البرتغالي سيترك روما بنهاية عقده الصيف المقبل.

وأضاف جيانلوكا دي مارزيو: “مورينيو لن يجدد عقده، ولا توجد مفاوضات جارية، ولم تحدث أي مفاوضات أبدا.. لذلك سيرحل في يونيو”.

التدريب في دوري روشن

وبشأن إمكانية اتجاه المدرب البرتغالي للتدريب في دوري روشن السعودي بالموسم المقبل، علق قائلًا: “بالتأكيد بمجرد أن يصبح مورينيو حرًّا، فإن الأندية السعودية ستحاول معه مرة أخرى”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “يبقى أن نرى في ماذا يفكر المدرب البرتغالي عن مستقبله، سواء كان يريد تدريب ناد أوروبي جديد أو الذهاب إلى السعودية”.

وأضاف: “هناك بعض الأشياء عن مالك روما لا يحبها مورينيو، وبعض الأشياء في المدرب لا يحبها المالك أيضًا، لذلك في الوقت الحالي لا توجد أي تلميحات إلى أنهم سيجتمعون لمناقشة تمديد العقد، لكن أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم”.

وارتبط اسم المدرب البرتغالي بالتدريب في دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية، حيث تلقى أكثر من عرض، إلا أنه أصر على البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما هذا الموسم.