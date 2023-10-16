Icon

قتيلان بإطلاق نار في بروكسل وفرار المشتبه به Icon المقصود بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان Icon موسم الرياض يطلق مسابقتين لنزال أشرس رجل على وجه الأرض Icon مورينيو يرحل عن روما بنهاية الموسم Icon كريستيانو رونالدو الأكثر تسجيلًا للأهداف في العالم 2023 Icon مهاجمو الأخضر يبحثون عن الهدف الأول في 2023 Icon 6 حلول بسيطة لعلاج الصداع Icon المديفر يواصل استضافة كبار المسؤولين والمفكرين في الصورة Icon رونالدو يسجل ثنائية ويتصدر ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024 Icon الأخضر يختتم استعداداته لمالي في غياب تمبكتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ارتبط اسمه بالتدريب في السعودية

مورينيو يرحل عن روما بنهاية الموسم

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
مورينيو يرحل عن روما بنهاية الموسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، قد اقترب من الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي.

مورينيو يقرر الرحيل

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، جيانلوكا دي مارزيو، أن المدير الفني البرتغالي سيترك روما بنهاية عقده الصيف المقبل.

قد يهمّك أيضاً
صندوق الشهداء يطلق حملة تبرع بالدم في عدد من المناطق

صندوق الشهداء يطلق حملة تبرع بالدم في عدد من المناطق

6 أسباب لـ انحراف السيارة على الطريق

6 أسباب لـ انحراف السيارة على الطريق

وأضاف جيانلوكا دي مارزيو: “مورينيو لن يجدد عقده، ولا توجد مفاوضات جارية، ولم تحدث أي مفاوضات أبدا.. لذلك سيرحل في يونيو”.

مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر corrieredellosport

التدريب في دوري روشن

وبشأن إمكانية اتجاه المدرب البرتغالي للتدريب في دوري روشن السعودي بالموسم المقبل، علق قائلًا: “بالتأكيد بمجرد أن يصبح مورينيو حرًّا، فإن الأندية السعودية ستحاول معه مرة أخرى”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “يبقى أن نرى في ماذا يفكر المدرب البرتغالي عن مستقبله، سواء كان يريد تدريب ناد أوروبي جديد أو الذهاب إلى السعودية”.

مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر romapress

وأضاف: “هناك بعض الأشياء عن مالك روما لا يحبها مورينيو، وبعض الأشياء في المدرب لا يحبها المالك أيضًا، لذلك في الوقت الحالي لا توجد أي تلميحات إلى أنهم سيجتمعون لمناقشة تمديد العقد، لكن أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم”.

وارتبط اسم المدرب البرتغالي بالتدريب في دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية، حيث تلقى أكثر من عرض، إلا أنه أصر على البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما هذا الموسم.

مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر @ASRomaEN

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب التطور الذي نعيشه
آخر الاخبار

المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب...

آخر الاخبار
خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف
الرياضة

خسارة بيرنلي ضد مان يونايتد بهدف

الرياضة
أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز ضد كرواتيا
الرياضة

أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز...

الرياضة
أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة السعودية ونيجيريا
الرياضة

أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة...

الرياضة
مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي
السعودية اليوم

مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بطيران أديل في 3 مدن

وظائف
تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا
العالم

تزايد حالات التسمم الغذائي بفرنسا

العالم
صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3 مليون ريال
السوق

صفقة خاصة في سوق الأسهم بقمية 8.3...

السوق