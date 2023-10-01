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يستغرق تكوين المناعة ما يصل إلى أسبوعين

موسم الإنفلونزا الموسمية بدأ فلماذا نحتاج لأخذ اللقاح كل عام؟

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
موسم الإنفلونزا الموسمية بدأ فلماذا نحتاج لأخذ اللقاح كل عام؟
المواطن - فريق التحرير

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بدأ موسم الانفلونزا الموسمية مع انتهاء فصل الصيف ودخول مرحلة تقلب الفصول، فيما دعت وزارة الصحة إلى عدم تعريض النفس إلى لمضاعفات الإصابة الخطيرة، والمبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية في أقرب مركز صحي لك عبر تطبيق صحتي.

تكوين المناعة

ويستغرق تكوين المناعة ما يصل إلى أسبوعين بعد تلقي لقاح الإنفلونزا، لكن يمكن الاستفادة من اللقاح حتى وإن تلقيته بعد بدء موسم الإنفلونزا.

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وعادةً ما يكون أفضل وقت لتلقي لقاح الإنفلونزا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر؛ لذا يجب الحرص على أن تكون قد تلقيت اللقاح بحلول نهاية شهر أكتوبر.

سبب اللقاح كل عام

ونظرًا لتغير فيروسات الإنفلونزا بسرعة كبيرة، قد لا يحميك اللقاح الذي تلقيته العام الماضي من الإصابة بفيروسات هذا العام، ولهذا تُطرح لقاحات جديدة للإنفلونزا كل عام لمواكبة فيروسات الإنفلونزا سريعة التغير.

وعندما يتلقى الإنسان اللقاح، ينتج جهازه المناعي أجسامًا مضادة لحمايته من الفيروسات الموجودة في اللقاح لكن قد تنخفض مستويات الأجسام المضادة مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر يستدعي تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.

والإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الممرات الهوائية في الرئتين، وتسبب الحمى وآلام في الجسم، وسعال، وأعراض أخرى وهناك بعض الأطفال قد يحتاجون إلى دخول المستشفى للعلاج؛ لما تسببه الإنفلونزا في بعض الأحيان من مضاعفات.

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